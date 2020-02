Nächste Woche kommen neue NES- und SNES-Spiele zu Nintendo Switch Online

Als Nintendo ihren eigenen Online-Service endlich um Super-Nintendo-Spiele erweiterte, veränderte das Unternehmen die Frequenz, mit der Abonnenten neue Games erhielten. Zuvor wurden jeden Monat weitere Retrospiele in den Dienst aufgenommen, doch seitdem hat sich an dieser Front nur noch wenig getan. Zum Glück bekommen wir diesen Monat ein paar neue Goodies, denn am 19. Februar werden die NES-Spiele Shadow of the Ninja und Eliminator Boat Duel, sowie die SNES-Games Pop'n TwinBee und Smash Tennis Teil der Nintendo-Switch-Online-Sammlung werden. Falls ihr noch nie von diesen Klassikern gehört haben, könnt ihr euch im folgenden Video einige kurze Clips davon sehen.

