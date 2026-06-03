Nächste Woche gibt es laut einem glaubwürdigen Leak ein neues Nintendo Direct

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Lange Zeit sah es so aus, als würden das Summer Game Fest (5. Juni) und die Xbox Games Showcase (7. Juni) die einzigen großen Events in der Zeit sein, die wir oft als "nicht-E3" bezeichnen. Doch erst vorletzte Woche wurde bestätigt, dass auch Sony teilnehmen würde, und sie veranstalteten gestern (2. Juni) ihr eigenes Event.

Es gibt auch Gerüchte, dass Nintendo mit einer Veranstaltung Mitte Juni etwas in Arbeit hat, und jetzt gibt es weitere Hinweise darauf. Diesmal ist es der hochglaubwürdige Leaker NateTheHate, der mit seinen Vorhersagen deutlich mehr Recht als Unrecht hatte. Er erklärt nun in der neuesten Folge seines YouTube-Podcasts, dass ein Nintendo Direct bereits nächste Woche erscheint:

"Soweit ich gehört habe, findet das Nintendo Direct nächste Woche statt, in der zweiten Juniwoche. Und nur um das klarzustellen: Das ist die Woche des 8. Ja."

Die Tatsache, dass er dies so selbstbewusst aussagt und weiter behauptet, dass es schon nächste Woche passieren wird, macht es sehr wahrscheinlich, dass er tatsächlich recht hat (falsche Vorhersagen schaden natürlich der eigenen Marke).

Also... Vorausgesetzt, NateTheHate hat recht, was wäre deine Traumankündigung?