Nächste Woche findet ein weiterer State of Play statt

Die PlayStation State of Play Übertragung ist gerade zu Ende gegangen, aber Sony hat bereits angekündigt, dass wir bereits nächste Woche eine Folgeübertragung bekommen werden.

Das nächste State of Play, das am 6. Februar 2024 ausgestrahlt werden soll, wird einen viel engeren Fokus haben, da es sich vor der Veröffentlichung des Spiels auf PS5 am 29. Februar ausschließlich um Final Fantasy VII: Rebirth drehen wird.

Wir erfahren nicht genau, wann dieses State of Play stattfinden wird, aber es wird erwähnt, dass Square Enix die Show nutzen wird, um neues Gameplay und einige "aufregende Neuigkeiten, die Sie nicht verpassen sollten", vorzustellen.

Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie sich auf den bevorstehenden zweiten Teil der Remake-Serie freuen, besser den 6. Februar in Ihrem Kalender notieren.