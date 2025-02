Nächste Woche findet ein Sonic Racing: Crossworlds Netzwerktest statt

HQ

Als wir zum ersten Mal erfuhren, dass Sega ein brandneues Sonic Racers Spiel entwickelte, schien es der perfekte Zeitpunkt für ein solches Projekt zu sein, wenn man bedenkt, dass Nintendo immer noch Mario Kart 8 Deluxe alles melkte, was es wert war. Vor kurzem präsentierte Nintendo dann einen ersten Blick auf seine Nachfolgekonsole und enthüllte auch, dass Mario Kart 9 daneben kommen würde, und zweifellos für Sega fühlte sich das an, als würde man einen Tritt in die Brust bekommen.

Aber wie auch immer, diese Entwicklung ändert nichts an Segas Plänen, Fans auf der ganzen Welt einen neuen Sonic Racing -Titel zu bringen, und dieser ist als Sonic Racing: Crossworlds bekannt. Mit diesem Spiel auf dem Weg ist ein neuer Trailer für den Renntitel als Teil der neuesten State of Play -Übertragung erschienen, in dem wir das Ratchet & Clank: Rift Apart -ähnliche Welten-Hopping Travel Rings und die verschiedenen Fahrzeuge und fahrbaren Gegenstände zu sehen bekommen, die im Spiel verwendet werden können, einschließlich Sonic Riders ' Extreme Gear.

In der Enthüllung wurde auch bestätigt, dass nächste Woche, ab dem 21. Februar, ein geschlossener Netzwerktest für das Spiel stattfinden wird, bei dem die Fans einsteigen und es selbst erleben können, wenn auch mit dem Extreme Gear leider für den Moment weggesperrt.