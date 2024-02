Nächste Woche findet ein Pokémon Presents statt

HQ

Erst kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass Fans vermuten, dass The Pokémon Company einige Informationen in Bezug auf Generation 5 der Spiele (Black/White ) für Pokémon Day geplant hat. Nun, es scheint, als ob da zumindest etwas Wahres dran ist, denn jetzt wurde bestätigt, dass nächste Woche ein Pokémon Presents abgehalten wird.

Die Show, die am 27. Februar 2024 um 14:00 Uhr GMT / 15:00 Uhr MEZ stattfinden soll, soll " aufregende Pokémon-Neuigkeiten zur Feier von #PokemonDay" enthalten.

Es gibt kein Wort darüber, was genau diese Neuigkeiten sein werden, aber vergangene Pokémon Day Pokémon Presents Shows enthalten in der Regel Informationen aus allen Facetten des Geschäfts des Unternehmens, was bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich auf Neuigkeiten an der TV-, Merchandise-, Kartenspiel- und Videospielfront freuen können.