Nächste Woche findet ein Little Nightmares Showcase statt

HQ

Es sieht so aus, als ob Supermassive Games und publisher Bandai Namco endlich bereit sind, das Veröffentlichungsdatum für Little Nightmares 3 bekannt zu geben. Das dritte Hauptkapitel der Serie - dessen Entwicklung von The Dark Pictures Entwickler übernommen wurde, nachdem der ursprüngliche Schöpfer Tarsier Studios von Embracer übernommen wurde - wird wahrscheinlich der Kern eines Little Nightmares Showcase sein, das für nächste Woche geplant ist.

Am Dienstag, den 24. Juni um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ, erwartet uns eine Show, die sich auf die Horrorserie konzentrieren wird. Der genaue Inhalt des Showcase ist unklar, aber so wie es aussieht, gibt es nur ein Little Nightmares Projekt am Horizont, und das ist Little Nightmares 3, was bedeutet, dass alles, was über eine große Betonung dieses Projekts und wahrscheinlich sein bestätigtes Veröffentlichungsdatum hinausgeht, eine Überraschung wäre.

Eine vernünftige Wette wäre ein Start im September oder Oktober, um mit der gruseligsten Jahreszeit des Jahres übereinzustimmen.

Freuen Sie sich auf Little Nightmares 3 ?