Nächste Legende in Apex Legends heißt Loba Andrade und sie sucht nach Rache

Wer sich bei Apex Legends nicht nur für die dynamischen Schlachten interessiert, erinnert sich vielleicht an das junge Mädchen, das Revenants Angriff auf Hammond Robotics überlebt hat. Respawn hat uns gestern verraten, was aus der Kleinen geschehen ist - sie ist mittlerweile erwachsen und will sich rächen. Deshalb nimmt sie an den Apex-Spielen teil, sobald die fünfte Saison am 12. Mai beginnt.

Seit ein paar Tagen gab es kleinere Hinweise und am Abend wurde der neueste Trailer der Serie "Stories from the Outlands" präsentiert. Die geschickte Diebin Loba war der Schlüsselcharakter, denn nachdem der Wiedergänger ihre Familie abgeschlachtet hat, kam sie vom rechten Weg ab. Welche Qualitäten und Fähigkeiten sie mitbringt, ist nicht klar, doch sie scheint sich mit ihren Talenten Zugang zu diesem Battle-Royale-Erlebnis geschaffen zu haben. Dann kann sie die auch gewinnen.