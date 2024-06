Nächste Fallout 76 -Erweiterung erscheint in drei Tagen

HQ

Der Hype um das Fallout-Franchise ist derzeit auf seinem Höhepunkt, und Bethesda und Microsoft wollen offensichtlich vom Erfolg der Amazon-Serie profitieren. Beim Xbox Games Showcase wurde die nächste Erweiterung mit einem charmanten Schwarz-Weiß-Video mit einem akkuraten Ton vorgestellt. Der Trailer prahlte zunächst mit der massiven Spielerzahl von Fallout 76 von über 17 Millionen, bevor er das neue Skyline Valley-Setting der Erweiterung und Valve 63 zeigte, um das sich die Geschichte dreht.

Nicht aufregend genug? Anscheinend wirst du bald auch wie der Ghul aussehen können. Und die Erweiterung wird in nur drei Tagen, am 12. Juni, veröffentlicht. Schaut euch den Trailer hier an.