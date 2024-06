NachSplatoon 3 unzähligen Verlusten schickte ein japanischer Spieler 39 Bombendrohungen an Nintendo

HQ

Wir alle haben schlechte Verlierer getroffen, vielleicht bist du selbst einer. Die Mehrheit gibt sich in der Regel mit unangenehmem Verhalten zufrieden, während es für andere in Wut umschlägt. Zu viel Wut.

Wie im Fall eines 27-jährigen Einwohners von Tokio, der immer wieder in Splatoon 3 verlor. Er löste dies, indem er insgesamt 39 Bombendrohungen an Nintendo schickte und das Unternehmen zwang, mehrere Veranstaltungen abzusagen, für die er nun strafrechtlich verfolgt wird. Er gibt zu, was er getan hat, und sagt:

"Je mehr ich [in Splatoon 3 ] verlor, desto frustrierter wurde ich."

Die Staatsanwaltschaft will ihn zu einem Jahr Gefängnis verurteilen, das endgültige Urteil wird für den 24. Juli erwartet.

Danke My Nintendo News