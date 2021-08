Nachfolger für Blasphemous bestätigt, letztes großes Update kommt Ende des Jahres

HQ

Blasphemous ist ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt, das 2019 seinen Weg zu den Spielern gefunden hat. Der Titel fängt die spanische Inquisition in einer düsteren Fantasiefassung ein und verbindet das Thema mit einem knackigen 2D-Plattformer im Stile der Souls-Spiele. Die Entwickler The Game Kitchen haben diese Woche bestätigt, dass sie die Arbeit an einem „direkten Nachfolger" gestartet hätten, der momentan grob für das Jahr 2023 datiert wird.

Bevor das spanische Indie-Team jedoch richtig mit der Produktion beginnt, möchten sie dem Originalspiel noch ein letztes Update zukommen lassen. „Wounds of Eventide" soll die Entwicklung vom ersten Spiel abschließen, sobald es am 9. Dezember auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One und PC startet. Inhaltlich wissen wir nicht viel darüber, doch es soll wohl neue Herausforderungen, Gebiete und Gegenstände geben. Thematisch wird Wounds of Eventide höchstwahrscheinlich dem Thema von Blasphemous folgen und vielleicht sogar auf den Nachfolger hinarbeiten.