Nachdem wir einen Spaziergang mit Minabo und Bambas! gemacht haben, werden wir jetzt ein neues Leben in Devilish Games' charmantem Cutout Village

Devilish Games ist eines der originellsten Studios in der aktuellen spanischen Videospielentwicklungsszene. Ihre Geh- und "Lebensverständnis"-Simulatoren Bambas! und Minabo: A Walk Through Life waren recht erfolgreich, aber jetzt überrascht uns das Team mit einer weiteren ebenso überraschenden wie interessanten Prämisse: Cutout Village, ein Spiel, in dem es darum geht, ein Dorf mit Papiermongoten auszuschneiden und wieder aufzubauen.

Die Inspiration für das Spiel kommt von den vielen Dörfern in ländlichen Gebieten Spaniens, die ohne Bevölkerung geblieben sind und für immer zu verschwinden drohen, sowie von den sozialen Herausforderungen, denen sich das Land in Zukunft stellen muss, um bestimmte Regionen nachhaltig wiederzubeleben. Die Prämisse des Spiels ist es, zwei junge Leute zu begleiten, die in eines dieser Dörfer ziehen und sich entscheiden, ihre Bräuche durch den Bau neuer Gebäude wieder aufzubauen und wiederherzustellen. Bei einem abgestuften Design müssen die begrenzten Ressourcen gut verwaltet werden, um den Einwohnern die notwendigen Dienstleistungen und Möglichkeiten zu bieten.

Cutout Village soll 2026 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen, und Sie können sich den Trailer unten ansehen.