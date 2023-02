Nachdem es nicht gelungen ist, den DC Universe-Schnitt zu machen, geht Dead Boy Detectives zu Netflix

HQ

Es sieht so aus, als ob eine DC-Produktion in Zukunft tatsächlich zu Netflix kommen wird, anstatt HBO Max. Wie The Hollywood Reporter berichtete, wurde das Drama Dead Boy Detectives von HBO und DC an Netflix verkauft, nachdem die Serie den Schnitt für James Gunns und Peter Safrans DC Universe's erstes Kapitel verpasst hatte.

Dem Bericht zufolge heißt es, dass die Show "nicht zu dem neuen inhaltlichen Kapitel passte", das geplant wurde, und auch, dass die Show aufgrund der geschäftigen Liste von HBO nicht vor 2024 hätte vermarktet werden können, was für die Produzenten der Serie zu lang ist.

Während Netflix, DC oder HBO sich bereits zu dieser Angelegenheit geäußert haben, wird dies wahrscheinlich bedeuten, dass Dead Boy Detectives in die DC ElseWorlds-Kategorie von Produktionen fallen wird, wann immer es in Zukunft eintrifft.

Dead Boy Detectives basiert auf den Comics der Autoren Neil Gaiman und Matt Wagner.