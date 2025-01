Nachdem er verschoben wurde, ist der Daredevil: Born Again -Trailer endlich da

HQ

Vor seinem Debüt im März haben wir endlich den Trailer für Daredevil: Born Again. Die Serie, in der Charlie Cox in die Rolle des Matt Murdoch zurückkehrt, spielt einige Zeit nach der Netflix-Serie, in der Murdoch sein Leben als Bürgerwehr aufgegeben hat.

Er ist sogar bereit, sich ausgerechnet mit dem Kingpin an einen Tisch zu setzen, der sich gerade im Leben eines Politikers versucht. Dieser Frieden, mit dem Matt lebt, hält jedoch nicht lange an, denn bevor er sich Spandex und eine Maske überwerfen kann, kämpft er erneut gegen die Schurken von New York vor einem Gerichtssaal.

Schon im Trailer können wir jede Menge blutige Gewalt sehen, die über das hinausgeht, was wir von einem typischen MCU-Projekt erwarten würden. Überzeugen Sie sich selbst und halten Sie Ausschau nach Daredevil: Born Again am 4. März.