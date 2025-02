Nach vier Jahren scheint Spotify bereit zu sein, sein Hi-Fi-Streaming in diesem Jahr zu starten

HQ

Vor fast vier Jahren kündigte Spotify eine neue Hi-Fi-Stufe für seinen Streaming-Dienst an. Die Audiophilen da draußen freuten sich, da sie endlich in der Lage sein würden, verlustfreies Audio zu hören. Nach langem Warten konnten wir diesen Service noch in diesem Jahr in Anspruch nehmen.

Zumindest geht das laut Bloomberg hervor, das auch berichtet, dass das Unternehmen gerade dabei ist, die Details zu finalisieren. Es wird erwartet, dass für Hi-Fi-Streaming ein höherer Preis gezahlt wird, wodurch Ihr Spotify-Abonnement um 5 oder 6 US-Dollar pro Monat steigen könnte.

Es wird angenommen, dass die neue Stufe Music Pro heißen wird, und Spotify wird auch Dinge wie den Zugang zum Verkauf von Konzerttickets und das Remixen von Songs enthalten, um die zusätzlichen Kosten zu einer leichter zu schluckenden Pille zu machen.

