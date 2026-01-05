Nach Venezuela, Trump über Mexiko: "Kartelle regieren Mexiko" und "wir müssen etwas tun"

HQ

Tage nach der US-Operation, die zur Festnahme von Nicolás Maduro führte, hat Donald Trump seine Rhetorik gegenüber Mexiko verstärkt, indem er Drogenkartelle beschuldigt, das Land effektiv zu kontrollieren, und behauptet, Präsidentin Claudia Sheinbaum habe Angst, sich ihnen zu stellen. Im Gespräch mit Reportern an Bord von Air Force One sagte Trump, Mexiko sei zu einem wichtigen Kanal für Drogeneinreise in die USA geworden, und warnte, dass Washington gezwungen sein könnte, zu handeln, falls sich die Lage nicht ändere.

Trump sagte, er habe Sheinbaum wiederholt direkte US-Militärhilfe zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität angeboten, einschließlich der Entsendung von Truppen auf mexikanischem Boden – Vorschläge, die seiner Meinung nach der mexikanische Führer konsequent abgelehnt wurden. Während Trump Sheinbaum als "eine großartige Person" beschrieb, argumentierte er, dass ihre Zurückhaltung aus Angst vor der Macht der Kartelle rühre. "Sie sind sehr stark", sagte er und fügte unverblümt hinzu: "Es ist nicht nett zu sagen, aber die Kartelle beherrschen Mexiko."

Die Äußerungen markieren eine deutliche Verschärfung von Trumps langjähriger Druckkampagne auf Mexiko wegen Drogenhandels, insbesondere Fentanyl, der in den USA zu Rekordzahlen bei Überdosierungen geführt hat. Trump bestand darauf, dass Mexiko in der Lage sei, das Problem eigenständig anzugehen, behauptete jedoch, es habe dies nicht geschafft, sodass Washington kaum eine andere Wahl hätte, als einseitige Maßnahmen in Betracht zu ziehen. "Wir würden uns wünschen, wenn Mexiko das regelt", sagte er. "Aber wir müssen etwas tun."