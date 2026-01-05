Nach Venezuela schlägt Trump militärische Maßnahmen gegen Kolumbien und Gustavo Petro an: "Er ist ein kranker Mann"

HQ

US-Präsident Donald Trump deutete am Sonntag die Möglichkeit militärischer Maßnahmen gegen Kolumbien an, was die Spannungen in der Region nur wenige Tage nach der direktesten Intervention in Lateinamerika seit der Invasion Panamas 1989 stark eskalierte. Im Gespräch mit Reportern an Bord der Air Force One sagte Trump, eine Militäroperation gegen Kolumbien "klinge für mich gut", was Bogotá sofort und wütend reagierte.

Trumps Äußerungen schienen sich gegen den kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro zu richten, dem er vorwarf, über ein Land zu herrschen, das tief in Kokainproduktion und -handel verwickelt ist. "Kolumbien ist ebenfalls sehr krank, regiert von einem kranken Mann, der gerne Kokain herstellt und an die Vereinigten Staaten verkauft", sagte Trump und fügte hinzu, dass solche Aktivitäten nicht "sehr lange" andauern würden. Die Kommentare folgten auf Fragen, ob Washington seinen jüngsten Einsatz von Gewalt in der Region über Venezuela hinaus ausweiten könnte.

Die kolumbianische Regierung wies die Aussagen schnell zurück und bezeichnete sie als inakzeptable Bedrohung gegen einen demokratisch gewählten Führer. In einer nächtlichen Erklärung erklärte das kolumbianische Außenministerium, Trumps Worte seien eine "unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes" und verstießen gegen grundlegende Prinzipien des Völkerrechts. Beamte betonten, dass Kolumbien trotz Differenzen mit Washington weiterhin eine souveräne Nation und ein langjähriger US-Partner bleibt.