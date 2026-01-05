Nach Venezuela sagt Trump, Kuba sei "bereit zu fallen"

HQ

Frisch von der direktesten Intervention in Lateinamerika seit der Invasion Panamas 1989 hat Präsident Donald Trump seine Aufmerksamkeit auf Kuba gerichtet und erklärt, die kommunistische Insel erscheint "bereit zu fallen". An Bord der Air Force One deutete Trump an, dass das Überleben Havannas lange Zeit vom venezolanischen Öl abhänge und dass der plötzliche Zusammenbruch dieser Lebensader Kuba in eine Krise stürzen könnte, ohne dass direkte US-Militärmaßnahmen erforderlich sind.

Seit Jahrzehnten ist Venezuela Kubas wichtigster politischer und wirtschaftlicher Verbündeter, liefert subventioniertes Öl, das das Stromnetz der Insel am Laufen hielt und Geld für Lebensmittel und Medikamente generierte. Da Maduro nun entmachtet ist, ist diese Regelung in Gefahr. Der Verlust der venezolanischen Unterstützung kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt für Kuba, das bereits mit Engpässen, Stromausfällen und wachsender öffentlicher Frustration zu kämpfen hat.

Trumps Äußerungen haben Spekulationen angefacht, dass seine Regierung, die mit langjährigen kubanischen Falken besetzt ist, versuchen könnte, den politischen Wandel in Havanna zu beschleunigen. Außenminister Marco Rubio hat wiederholt argumentiert, dass eine Schwächung Venezuelas zwangsläufig Kuba destabilisieren würde, und einige in Washington glauben, dass die Wirtschaft der Insel unter wachsendem Druck zusammenbrechen könnte. Dennoch schlug Trump einen selbstbewussten Ton an und deutete an, dass sich die Ereignisse von selbst entwickeln könnten: "Es sieht so aus, als würde es passieren", sagte er.