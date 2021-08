Nach Übernahme von Nixxes Software durch Sony sollten weitere Playstation-Spiele auf PC erscheinen

In den letzten Jahren sehen wir immer häufiger, dass Playstation-Spiele von Erstanbietern auf dem PC erscheinen. Titel wie Days Gone und Horizon: Zero Dawn haben die PS4-Exklusivität hinter sich gelassen, um PC-Spieler zu neuen Abenteuern einzuladen. Das war für das Unternehmen ein ziemlich lukratives Unterfangen, da viele Sony-Titel sehr hohe Platzierungen in der Steam-Verkaufsliste erzielten. Da die Dinge so gut zu laufen scheinen, wäre es Sony sinnvoll, diese Strategie fortzusetzen.

In einem kürzlich geführten Interview mit der Famitsu sprach Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, darüber, wie das Unternehmen PC-Ports in der Zukunft behandeln wird: "Wir sind auch mit unseren Bemühungen zufrieden, unsere IPs für PCs bereitzustellen, obwohl [dieses Aktivitäten] noch in den Kinderschuhen stecken. Wir freuen uns darauf, mit Nixxes zusammenzuarbeiten, um dabei zu helfen." Nixxes Software ist ein niederländisches Studio, das Sony Anfang dieses Monats erworben hat, um ihre PC-Sparte zu stärken.

Quelle: VG24/7.