Nach Sonics Erfolg schaut sich Sega Yakuza- und Persona-Filme an

Segas COO Shuji Utsumi hat über den Aufbau der IPs des Unternehmens außerhalb von Videospielen gesprochen. Nach dem Erfolg von Sonics Wiederbelebung, sowohl bei Spielen als auch bei den Filmadaptionen, scheint es, dass der Entwickler erwägt, seine anderen großen IPs in den Filmbereich zu verzweigen.

"Wir haben Sonic gerade im großen Stil wiederbelebt, nicht nur durch Spiele, sondern auch durch Filme und TV-Shows, und Sonic ist auch in Roblox. Und wir arbeiten jetzt eng mit LEGO zusammen. Jetzt lebt Sonic wieder auf", sagte Utsumi gegenüber CNBC.

"Wir haben andere große IPs, und ich kann nicht zu viel darüber sagen, aber wir denken darüber nach, auch andere klassische Sega-IPs wiederzubeleben. Im Moment gibt es neben Sonic noch zwei große IPs. Eines davon ist Persona und auch unsere Yakuza-Titel. Yakuza ist wirklich einzigartig. Aber dieser große Wurf kommt auch nächstes Jahr. Aber wie ich schon sagte, versuchen wir auch, in vielen verschiedenen Geschäftsbereichen wie Roblox und Filmen zu sein. All diese IPs können bald woanders als in Spielen sein."

Da Yakuza und Persona nicht unbedingt so bekannt sind wie Sonic, könnte es etwas mehr Aufwand erfordern, um Verfilmungen auf den Weg zu bringen, aber es ist klar, dass Videospielfilme ein Hit sein können, wie The Super Mario Bros. Movie und Five Nights at Freddy's zeigen.

Was würdest du gerne in Yakuza/Persona-Filmen sehen?