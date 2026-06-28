Nach sechs Finals ist Alejandro Davidovich Fokina endlich ein ATP-Titelgewinner

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Alejandro Davidovich Fokina hat endlich seine lange Wartezeit beendet und seinen ersten ATP-Titel gewonnen. Der 27-jährige Spanier, der im November 2025 bis auf Platz 14 der Welt rangierte, blieb der höher platzierte ATP-Spieler und gewann nie ein Turnier, obwohl er im vergangenen Jahr vier Finals erreichte, darunter drei ATP-500-Turniere und drei Meisterschaftspunkte gegen Alex de Minaur beim Washington Open.

Diesmal, nach seinem kürzlichen Trainerwechsel, nachdem er mitten in Roland Garros ausgesetzt worden war, erzielte er seinen ersten Sieg zu Hause in Spanien, auf den Rasenplätzen der Mallorca Open, einem ATP-250-Turnier, gegen den 22-jährigen Ethan Quinn in seinem ersten Tourfinale. Der Spanier übernahm die Kontrolle über das Spiel und gewann mit 7:6(7:4), 6:3, besiegte Grigor Dimitrov und Fabian Marozsán im Viertelfinale und Halbfinale.

Davidovich Fokina wird im ATP-Ranking zwei Plätze von Platz 25 auf 23 klettern und bleibt der zweithöchst platzierte spanische Spieler in der ATP-Liga hinter Alcaraz. Er liegt immer noch vor Rafa Jódar und wurde der siebte spanische Spieler, der in der Open Era (seit 1968) einen Tour-Titel auf Rasen gewann.

Unmittelbar nach dem Erfolg spielte er in der ersten Runde von Wimbledon gegen Juan Manuel Cerúndolo um 15:30 Uhr MESZ, 14:30 Uhr BST: Letztes Jahr erreichte er die dritte Runde des Grand Slam in London.