Nach monatelangen heftigen Kämpfen beansprucht Russland die Einnahme von Pokowsk in der Ostukraine

Russland sagt, seine Truppen hätten nach monatelangen heftigen Kämpfen die vollständige Kontrolle über Pokrowsk, ein ehemaliges ukrainisches Logistikzentrum in der Region Donezk, übernommen.

Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Vormarsch während einer Besprechung mit Militärkommandanten als einen "wichtigen" Schritt und sagte, er werde größere Ziele der fast vierjährigen Kampagne unterstützen.

Pokrowsk (bekannt unter seinem sowjetzeitlichen Namen Krasnoarmeysk) steht seit Mitte 2024 unter heftigen Beschuss.

Russische Staatsmedien veröffentlichten Aufnahmen von Truppen, die in der beschädigten Stadt eine Flagge hissen, obwohl die Ukraine nicht zugegeben hat, die Kontrolle verloren zu haben.

Falls bestätigt, würde der Fall der Stadt Moskau einen neuen Ausgangspunkt geben, um auf Kramatorsk und Slowiansk vorzurücken, die beiden größten ukrainisch gehaltenen Städte in Donezk.

Analysten in Russland sagen, dass dieser Schritt auch Moskaus Position vor erneuten diplomatischen Gesprächen stärken könnte.

Russische Kommandeure teilten Putin mit, dass die "Aufräumoperationen" rund um Pokrowsk und das nahegelegene Myrnohrad fortgesetzt werden, wo sie behaupten, ukrainische Truppen seien eingekesselt.

Sie sagten außerdem, russische Truppen rücken entlang mehrerer Frontabschnitte vor, darunter Wowchansk in Charkiw, eine Behauptung, die die Ukraine nicht bestätigt habe.