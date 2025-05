Nach mehr als 20 Jahren steht der Grüffelo vor einer großen Rückkehr

HQ

Eine Zeit lang wurde die Welt der Kinderbücher absolut vom Gruffalo dominiert, da zwei Bücher innerhalb weniger Jahre die Serie als eine der beliebtesten auf der ganzen Welt zementierten. Trotz dieses Erfolgs verließen die Autorin Julia Donaldson und der Illustrator Axel Scheffler die Serie nach nur zwei Büchern, was bedeutet, dass es nun über 20 Jahre her ist, dass die beiden ihre geliebte Serie erweitert haben.

Doch das soll sich bald ändern. Der Verlag Pan Macmillan hat bekannt gegeben, dass die beiden gemeinsam an einem dritten Bilderbuch arbeiten, das auf die Gruffalo folgt. Der Titel und die Handlung müssen noch bekannt gegeben werden, aber es heißt, dass das Buch irgendwann im September 2026 erscheinen wird, was bedeutet, dass zwischen diesem und dem The Gruffalo's Child von 2004 nur 22 Jahre vergangen sein werden.

Über die Rückkehr zum Gruffalo sagte Donaldson: "Ich hatte eigentlich schon vor langer Zeit die Grundidee für die Geschichte, konnte aber nicht denken, wie ich sie entwickeln sollte. Erst als das NLT, von dessen Arbeit ich sehr beeindruckt bin, die ersten beiden Bücher im Rahmen ihres Early Words Matter-Programms nutzte, wurde ich angespornt, meine Idee aus dem Schrank zu holen und ein für alle Mal zu sehen, ob ich sie in eine wirklich befriedigende Geschichte verwandeln kann. Zu meiner Überraschung habe ich genau das geschafft! Ich habe mich natürlich sehr gefreut, als Axel an Bord kam, und bin es umso mehr, nachdem ich die brillanten Skizzen gesehen habe, die er bereits für das neue Buch gemacht hat. Ich hoffe sehr, dass Kinder - und auch Erwachsene - Spaß an der neuen Geschichte haben, denn ich weiß, was für ein wunderbares Erlebnis gemeinsames Lesen sein kann."

Im Laufe der Jahre hat sich die Serie Gruffalo mehr als 18,2 Millionen Mal verkauft, wobei sie auch in 113 Sprachen und Dialekten zugänglich ist.

Werbung: