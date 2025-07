Nach Mario, Sonic und Kirby will Garfield Kart 2 im September das Rampenlicht stehlen

HQ

Aus irgendeinem verrückten Grund ist 2025 schnell zum Jahr des Kart-Rennfahrers geworden. Was ursprünglich als ein Jahr begann, in dem wir erwarteten, dass Mario Kart World und Sonic Racing: Crossworlds um den Titel kämpfen würden, wurde innerhalb weniger Wochen enthüllt, dass Kirby Air Riders ebenfalls nach dem Thron greifen würde, ebenso wie eine Garfield Kart Fortsetzung.

Wir wissen noch nicht, wann Kirby Air Riders auf den Markt kommen wird (auch wenn es bis Ende des Jahres sein wird), und da Mario Kart World bereits verfügbar ist und Sonic Racing: Crossworlds für Ende September geplant ist, fragen Sie sich vielleicht, wann Garfield Kart 2 - All You Can Drift eingeschoben wird. Die Lasagne-liebende, montagshassende Katze fürchtet weder Klempner, Igel noch rosa Bedrohungen, denn die Fortsetzung des Kartsports wird Anfang September in die Kinos kommen.

Ab dem 10. September kannst du das Spiel spielen, das verschiedene berühmte Garfield-Charaktere für Kart-Rennaction zusammenbringt, darunter Odie, Nermal, Jon, Liz und mehr. Wir sehen viele dieser Charaktere in Aktion, einige mit aufregenden Kostümen und mit thematischen Autos, alles als Teil des neuesten Trailers für das Spiel.

Schauen Sie sich unten an, ob Sie eine Kopie von Garfield Kart 2 - All You Can Drift für PC, PS5, Xbox Series X/S oder Switch 2 ergattern sollten.