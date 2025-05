Nach der Razzia gegen Plattformen wie Pornhub untersucht Ofcom zwei weitere Pornodienste

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Nach dem jüngsten Vorgehen gegen Plattformen wie Pornhub, um die neuen Regeln zur Altersverifizierung einzuhalten, hat Ofcom Untersuchungen gegen zwei Plattformen für Erwachsene (Scoreland.com und Undress.cc) eingeleitet, weil sie angeblich die erforderlichen Maßnahmen zur Altersverifizierung gemäß dem Online Safety Act nicht umgesetzt haben.

Die Untersuchung zielt auf Scoreland.com, eine Website der in Florida ansässigen Score Group, und Undress.cc, eine Website der in Norwich ansässigen Itai Tech Ltd. ab. Die Regulierungsbehörde behauptet, dass beide Dienste nicht dafür gesorgt haben, dass Minderjährige effektiv am Zugriff auf explizite Inhalte gehindert werden. Möchten Sie mehr erfahren? Sie können dies tun, indem Sie die offizielle Ankündigung hier lesen.