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Nach einer Nacht voller Chaos, Gewalt und Zerstörung in Belfast, ausgelöst von Anti-Einwanderungsbewegungen nach dem brutalen Angriff auf einen sudanesischen Mann, der am Montagabend versuchte, einen Mann zu töten, hat die Familie des Opfers darum gebeten, die Proteste zu beenden. "Wir wollen nicht, dass diese schreckliche Tragödie dazu benutzt wird, Menschen zu spalten oder Feindseligkeit zu schüren", sagte die Familie in einer Erklärung.

Stephen Ogilvie, ein 40-jähriger Mann, der als Radiologietechniker beim National Health Service arbeitet, wurde am Montag von Hadi Alodid, einem 30-jährigen Sudanesen, angegriffen, der versuchte, ihn zu köpfen. Personen in der Nähe halfen ihm und retteten sein Leben, aber Ogilvie erlitt dennoch Schnitte im Gesicht, Hals, Rücken und verlor sein rechtes Auge. Der Angreifer wurde festgenommen.

In der folgenden Nacht durchsuchten organisierte Gruppen von Ultras Häuser und Asyle, in denen Einwanderer (oder einfach Menschen aus ethnischen Minderheiten) lebten, brannten Häuser, Autos, Busse, Müllcontainer und blockierten Straßen in Belfast und anderen Städten Nordirlands nieder, was eine weitere politische Krise auslöste, als rechtsgerichtete Gruppen zu einer landesweiten Mobilisierung gegen Einwanderer aufriefen. Elon Musk half, die Bewegungen und Proteste zu verbreiten.

Diese Ereignisse ähneln sehr den Ereignissen, die genau vor einem Jahr stattfanden, als ein mutmaßlicher Vergewaltigungsversuch durch zwei rumänische Jugendliche zu zwei Wochen andauernden Unruhen führte, bei denen 107 Polizisten verletzt und 56 Menschen festgenommen wurden.

Stephen Ogilvies familiäre Aussage zu Anti-Einwanderungsprotesten

Zwischen den öffentlichen Reaktionen der Politiker, die um Ruhe riefen, sandte Ogilvies Familie am Mittwoch eine Erklärung (über Sky News), in der sie den Einheimischen dankte, die Stephen und den Rettungsdiensten geholfen hatten, die Medien und die Öffentlichkeit baten, ihnen etwas Raum zu lassen, aber auch über die "Spannungen und Gespräche über Proteste nach diesem Vorfall" sprach.

"Wir wollen absolut klarstellen, dass über Nacht Unruhen nicht willkommen sind und friedlicher Protest der einzige Weg nach vorne ist.

"Wir haben viele Migranten, die einen äußerst wertvollen Beitrag zu unserem Land leisten, auch im Gesundheitssystem und Gastgewerbe, und wir sind auf sie angewiesen, um unser Land zum Funktionieren zu bringen. Wir wollen nicht, dass diese schreckliche Tragödie dazu benutzt wird, Menschen zu spalten oder Feindseligkeit zu schüren."