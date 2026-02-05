Nach einem miserablen Saisonstart veröffentlicht Cloud9 New York seinen gesamten Call of Duty League-Kader

HQ

Anfang dieser Woche berichteten wir über den Sieger des ersten Majors der Call of Duty League-Saison 2026 und darüber, wie ein ziemlich unerwartetes Team aufstieg, um die Trophäe zu gewinnen. Während wir uns nun in einer kurzen Phase der Ausfallzeit befinden, bevor Major II in ein paar Wochen startet, nutzt eine CDL-Organisation diese Zeit, um einen kompletten Neuaufbau zu starten.

Ja, nach einem schwierigen ersten Major hat Cloud9 New York beschlossen, sein gesamtes Team zu entlassen und mit der Arbeit an einem komplett neuen Kader zu beginnen. Dies geschah nach einer ersten Runde von Matches, in denen C9 NY 1-6 ging und ebenfalls im ersten Spiel aus dem Haupt-Major ausschied...

Aus diesem Grund wurden Marcus "Afro" Reid, Ben "Beans" McMellon, Reece "Vivid" Drost und Makenzie "Mack" Kelley alle aus ihren Verträgen entlassen, da C9 seinen Fans noch nicht mitgeteilt hat, wen es als Ersatz aufnehmen möchte.

Bist du von dieser Entscheidung überrascht?