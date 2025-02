Nach einem Jahrzehnt voller Action verlässt Cloud9 das kompetitive Counter-Strike

HQ

Die Ära, in der das Logo und die Trikots von Cloud9 in Wettkämpfen Counter-Strike zu sehen waren, ist vorbei... Zumindest vorerst. Das nordamerikanische Team hat sich entschieden, den Esport zu verlassen, nachdem es ein Jahrzehnt lang Teams und Squads in der Szene aufgestellt hat.

Dies wurde in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem C9 feststellt, dass es "einen Schritt zurück von Counter-Strike 2 " macht und dass "wir zwar keine unmittelbaren Pläne haben, wieder einzusteigen, aber wir lieben CS und sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten."

Mit dem Ausstieg im Hinterkopf hat C9 auch beschlossen, mit Trainer Konstantin "groove" Pikiner und Teammanager Aleksandr "sweety10" Shcherbakov getrennte Wege zu gehen, was bedeutet, dass beide nun in der Lage sind, sich nach anderen Möglichkeiten umzusehen.