Nach einem Jahrzehnt der Aktivität wird Final Fantasy Brave Exvius seine Server am 31. Oktober schließen

In ein paar Monaten wird ein Final Fantasy-Titel für immer aus unserem Leben verschwinden. Seien Sie versichert, dass es für uns als Spieler, die die Serie lieben, kein lebenserschütternder Verlust sein wird. Es ist nur der letzte Nagel im Sarg eines der am längsten laufenden Mobile-Titel. Es stellt sich heraus, dass Square Enix beschlossen hat, Final Fantasy Brave Exvius zu beenden, seinem exklusiven Android- und iOS-RPG, das seit 2015 auf dem Markt ist und vor einigen Jahren im Westen einige Aufmerksamkeit erregte, als wir erfuhren, dass die Sängerin Katy Perry einige sporadische Kollaborationen daran machte.

Ich habe bereits gesagt, dass wir von der Schließung dieser Spielserver keine großen Auswirkungen bemerken würden, da Final Fantasy Brave Exvius tatsächlich nur in Japan aktiv war. Die Nachricht des Herausgebers lautet wie folgt:

"【Wichtiger Hinweis】.

Vielen Dank, dass du immer spielst『Final Fantasy Brave Exvius 』.

Wir haben beschlossen, den Service am Freitag, den 31. Oktober 2025, um 12:00 Uhr zu beenden.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die so lange mit uns gespielt haben.

Bis zum Schluss werden wir die "Grand Finale Campaign" als Zeichen unserer Dankbarkeit abhalten, und nach dem Ende, obwohl sie auf Apple/Google-Versionen beschränkt sein wird, planen wir, eine Commemorative Edition zu verteilen.

Wir freuen uns, wenn Sie bis zum Schluss Freude daran haben."

Erinnern Sie sich an Final Fantasy Brave Exvius und glauben Sie, dass Square Enix die Serie mit neuen mobilen JRPG-Titeln weiter erkunden wird?