Nach drei Jahren feiert Halo Esports seine Infinite All-Stars

Jetzt, da die Halo Championship Series seit drei Jahren in ihrer Halo Infinite -Ära existiert, möchte Halo Esports einige der einflussreichsten und erfolgreichsten Spieler feiern, die in diesem Zeitraum in der Szene angetreten sind. Es ist Teil einer neuen Initiative namens All-Stars, und für 2024 werden 10 Spieler enthüllt und als All-Stars angesehen.

Die vollständige Liste der Spieler wird diese Woche bekannt gegeben, aber wir kennen bereits vier Namen, die es in die engere Auswahl geschafft haben. Zu Beginn hat sich der aktuelle HCS-Champion von Spacestation Gaming Kaci "Lqgend" Sabri dieser begrenzten Gruppe angeschlossen, und er wurde von drei Mitgliedern aus FaZe Clan unterstützt, darunter Mathew "Royal2" Fiorante, Bradley "Frosty" Bergstrom und Paul "SnakeBite" Duarte.













Die Spieler wurden auf der Grundlage von Pro-Spieler-Stimmen, verdienten Preisgeldern sowie Platzierungen und Erfolgen ausgewählt, und zweifellos werden viele der OpTic Gaming -Crew nach ihren Bemühungen während der Unendlich-Ära des HCS auch den Cut schaffen. Wir werden diese Woche mit Sicherheit mehr wissen, wenn der Rest des All-Stars nach und nach enthüllt wird.