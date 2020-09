Nach drastischem Spielerabfall versucht Epic Games erneut, Fortnite in iOS einzuklagen

Epic hat gerade viel zu tun und deshalb kommt der erwartete Saison-Wechsel in Fortnite Kapitel 2 mit weniger Lärm als gewohnt. Wir wussten bereits, dass Thor in Saison 4...

Epic Games spricht schon seit einigen Tagen vom bevorstehenden Beginn einer neuen Staffel in Fortnite - Kapitel 2 Season 4. In den letzten Wochen gab es viele Gerüchte,...

Der Joker vergiftet Ende des Jahres Fortnite

am 17. August 2020 um 19:49 NEWS. Von Mike Holmes

Der Joker wird noch in diesem Jahr einen Weg in Epics Battle-Royale-Plattform Fortnite finden. Der Entwickler bestätigt, dass Batmans Erzfeind im Rahmen einer "Last...