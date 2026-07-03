Nach der gerichtlichen Liquidation wurde Supamonks ' Absolum Team einer anderen Organisation zugeteilt

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Kürzlich wurde bekannt, dass der Entwickler Supamonks, bekannt für Co-Making Absolum, laut Pappers.fr vom Créteiler Handelsgericht in Frankreich zur gerichtlichen Liquidation gezwungen wurde. Der Grund für diesen Schritt wurde noch nicht klar erklärt, aber es wirft einige Fragen hinsichtlich der Zukunft des Spiels und der Entwickler, die es zum Leben erweckt haben, auf.

Nun hat das Team von Absolum in den sozialen Medien ein Update veröffentlicht, das enthüllt, dass das Team von Supamonks, das an der Entwicklung des Spiels beteiligt war, insbesondere an den Animations- und Kunstelementen, einer anderen Organisation zugeteilt wurde, damit sie weiterhin an Absolum, dem größeren IP und der animierten Serie arbeiten können, trotz der gerichtlichen Liquidation.

Die Erklärung erklärt: "In den letzten Tagen haben wir viele unterstützende Nachrichten und Fragen zur Zukunft Absolum von erhalten.

"Wir möchten die Gemeinschaft beruhigen, dass das Team der Supamonks Absolum einer anderen Organisation zugeteilt wurde, um weiterhin am Projekt Spiel, IP und animierter Serie zu arbeiten."

Laut gerichtlicher Durchsetzung trat sie am 24. Juni in Kraft, und da Entwickler in eine andere Organisation versetzt werden, muss man davon ausgehen, dass Supamonks sich in einer ziemlich engen und herausfordernden Lage mit begrenzten Umzügen befindet. Was auch nicht klar ist, ist, wohin die Entwickler versetzt wurden, was bedeutet, dass es der Co-Entwickler von Absolum, Guard Crush Games, sein könnte.