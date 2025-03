Nach der DAZN-Krise findet heute ein großes Treffen über die Zukunft des französischen Fußballs statt

HQ

Der französische Fußball befindet sich in einer finanziellen Krise aufgrund der Vergabe von TV-Rechten, die an DAZN vergeben wurden, die sich dann weigerte, den Vereinen das Versprochene zu zahlen. Zumindest bis letzte Woche, als die Ligue de Football Professionnel (LFP) und der britische Sender bekannt gaben, dass DAZN den Rest seiner Schulden beglichen hat und vermittelt, um ihre Differenzen beizulegen. Zuvor stand die französische Fußballliga kurz davor, DAZN zu verklagen.

Es gibt noch viele Fragen zu lösen, und heute, am Montag, den 3. März, werden die wichtigsten Machthaber des französischen Fußballs ein Treffen abhalten, um über die Zukunft der Verwaltung der TV-Rechte zu diskutieren und vielleicht die Art und Weise zu ändern, wie die Dinge in Frankreich in Bezug auf den Profifußball gehandhabt werden. An dem Treffen nehmen der Präsident des französischen Fußballverbands (FFF), Philippe Diallo, teil; Vertreter der Liga (LFP), einschließlich ihres Präsidenten Vincent Labrune, der L1- und L2-Vereine, der DNCG (National Management Control Directorate) und des LFP-Investors CVC. Sogar Sportministerin Marie Barsacq wird bei dem Treffen am Montagnachmittag anwesend sein, wie RMC Sport berichtet.

Während sich die Krise zwischen der LFP und DAZN entspannt hat, als DAZN zahlte, was versprochen worden war - LFP verwendete Reservefonds, um die Vereine zu bezahlen, die verärgert waren, da TV-Rechte ihre Haupteinnahmequelle sind -, könnte das Treffen wichtige Auswirkungen auf die Führung des FFF haben, mit einem Modell, das von der Beziehung zwischen dem englischen Fußballverband und der Premier League inspiriert ist. Dies würde dem Verband eine größere Kontrolle über die Organisation von Berufswettbewerben geben, während die LFP nur die geschäftliche Seite kontrollieren würde, einschließlich des Verkaufs von Fernsehrechten.