Nach dem jüngsten EU-Recht sagt Apple, dass es "keine andere Wahl" hat, als auf USB-C-Ladegeräte umzusteigen

Es sieht so aus, als ob der Druck, den die Europäische Union in letzter Zeit auf Technologieunternehmen ausgeübt hat, um alle die gleiche Lademethode für Smartphones (USB-C) zu verwenden - um den Elektroschrott in der gesamten Branche zu senken - funktioniert, da der kalifornische Titan auf der Tech Live-Veranstaltung des Wall Street Journal (danke, Forbes) sagte, er habe keine andere Wahl, als von Lightning-Kabeln zu wechseln.

Es war Apples weltweiter Marketingchef Greg Joswiak, der sich zu Wort meldete und erklärte, dass Apple "offensichtlich... müssen sich fügen" und dass "wir keine Wahl haben".

Joswiak nutzte die Veranstaltung auch, um hervorzuheben, dass heutzutage über eine Milliarde Benutzer Lightning-Kabel haben, und erklärte auch, dass Lightning nur entwickelt wurde, weil Apple sich weigerte, sich der Forderung der EU zu beugen, unzuverlässige und leicht zu beschädigende Micro-USB-Kabel zu verwenden.

Was halten Sie von diesem neuen Gesetz? Ist es gut, dass in Zukunft alle Smartphones die gleiche Lademethode verwenden?