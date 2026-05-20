Nach dem Erfolg von Esoteric Ebb: Ein Gespräch mit Christoffer Bodegård

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Es gibt Spiele, und dann gibt es Spiele. Esoteric Ebb ist sicherlich letzteres und meiner Meinung nach eines der besten Titel, die der letzten Jahre erschienen sind. Wir haben ihn Anfang März in unserer Rezension bis zum Äußersten gelobt, denn er verdient wirklich die Resonanz, die er bekommen hat. Aber genau wie bei Spielen gibt es auch Entwickler, und dann gibt es Leute wie Christoffer "Chris" Bodegård, die es schaffen, sowohl Spiele von wahnsinnig hoher Qualität zu liefern (lesen Sie hier unsere Rezension zu Esoteric Ebb ) als auch gleichzeitig unerträglich nett, kompetent und witzig zu sein.

Bevor Esoteric Ebb veröffentlicht wurde, gab es vor dem Start ziemlich viel Nervosität und Stress. Bodegård wusste natürlich nicht, dass er einen riesigen Hit hatte, also fanden wir, dass es Zeit war, sich nach dem Empfang über das Spiel zu unterhalten.

"Hallo Christoffer! Zunächst einmal – wie läuft es im Moment? Hast du es geschafft, seit dem Start irgendwelche Deals zu sichern?"

Hallo wieder! Die Dinge haben sich tatsächlich erst zum ersten Mal richtig beruhigt. Es ist jetzt noch etwa ein Monat bis zum Steam Summer Sale, und dann wird es wahrscheinlich wieder heiß werden. Aber jetzt? Es ist totenruhig!

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"Und herzlichen Glückwunsch zur Veröffentlichung von Esoteric Ebb. Wie waren die letzten Monate emotional für dich?"

Danke! Es war tatsächlich wirklich schön. Nachdem Version 1.2 veröffentlicht wurde, hatte ich das Gefühl, dass das Spiel in ausreichendem Zustand war, um langfristige Pläne zu machen. Dinge wie mögliche Lokalisierung, Portierung und so weiter. Das alles kostet Zeit, deshalb mache ich im Moment hauptsächlich viel Vorarbeit und genieße es, dass das Spiel ein Erfolg ist!

Ich fragte Christoffer, ob er neue Fotos habe, die wir verwenden könnten...

"Wann hast du angefangen zu erkennen, dass das Spiel tatsächlich einen echten Einfluss hat?"

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Vier Momente: Der erste war, als ich ihn meinem Art Mentor im Park zeigte. Er ist der Typ Mensch, der sehr sparsam mit Lob ist, und als er sagte: 'Das ist eigentlich ziemlich gut', wusste ich, dass ich auf dem richtigen Weg war. Das zweite Mal war, als der PC Gamer-Artikel zum ersten Mal veröffentlicht wurde, und ich wachte mit einem Dutzend Nachrichten von Leuten auf, die mir gratulierten. Und das dritte Mal war, als die Demo am letzten Tag in die Top Ten des Steam Next Fest geschafft wurde. Und schließlich war das vierte Mal, als ich sah, dass das Spiel auf Steam 'Überwältigend positiv' erreicht hatte. Es ist absolut verrückt, dass es so gut gelaufen ist.

"Jetzt, wo die Leute tatsächlich fertig gespielt haben Esoteric Ebb – welche Reaktion von Spielern oder der Presse hat Sie am meisten überrascht?"

Am meisten hat mich wohl überrascht, wie viele Menschen zu Tränen gerührt wurden. Ich selbst war beim Schreiben bestimmter Passagen sehr emotional, aber ich habe noch nie etwas geschrieben, das so eine Wirkung hatte. Aber ich nehme an, wenn man beim Schreiben eine Träne vergießt, wirkt sich das vielleicht irgendwie auf die Leser aus.

"Ist es auch ein bisschen beunruhigend? Dass Menschen so emotional an etwas hängen, das man jahrelang allein geschrieben hat?"

Ich denke, mein übergeordnetes Ziel beim Schreiben ist einfach, den Spieler etwas fühlen zu lassen. Deshalb habe ich das Gefühl, dass es ein ziemlicher Erfolg war! Ich mag es, zu schockieren und zu überraschen, irgendwie. Und ich denke, der beste Weg dazu ist, eine Geschichte zu präsentieren, die oberflächlich wirkt – wie ein farbenfrohes und komisches D&D-Abenteuer – und dann langsam den Spieler dazu zu bringen, sich übermäßig für die Welt und ihre Charaktere zu interessieren. Deshalb bin ich wirklich einfach froh, dass ich es geschafft habe, Menschen für einen kurzen Moment etwas fühlen zu lassen.

"Wir haben ein neues Kunstwerk für Kleriker von Westberg, das Sie gerne exklusiv präsentieren dürfen." - Christoffer Bodegård

"Du arbeitest schon sehr lange an dem Spiel. Wie sehr glauben Sie, haben sich sowohl Sie als auch das Projekt im Laufe der Zeit verändert?"

Ich habe tatsächlich den Dreh raus mit interaktivem Schreiben! Es hat ein paar Jahre gedauert. Politisch habe ich mich auch sehr verändert und gewachsen, was der ganze Sinn war. Ich wollte Ebb wirklich als Möglichkeit nutzen, meine eigene ideologische Reise zu erkunden – deshalb bin ich jetzt absolut bereit für die Wahl im Herbst!

"Hast du vielleicht das Gefühl, dass die Entwicklung des Spiels dich demütiger gemacht hat, was das Verhalten der Menschen in der Politik angeht? Ich meine, war Esoteric Ebb auch für dich ein Augenöffner?"

Ja, ich habe auf jeden Fall eine Menge über Menschen gelernt! Ich glaube, ich wurde mir auch immer bewusster, wie sehr wir alle von Ideologie getrieben werden. Das heißt, die Ideen und Konzepte, über die wir debattieren, werden immer durch unsere materiellen Umstände geschaffen und gefiltert. Und wenn sich die Umstände ändern, ist es verdammt wichtig, genau zu verfolgen, wie. Gerade heute, wo sich die Umstände jede Woche zu ändern scheinen (oder so fühlt es sich an), müssen unsere Ideologien Schritt halten.

Zum Glück habe ich den Großteil von Ebbs Text 2025 geschrieben (etwa 600.000 Wörter), sodass alles so relevant und 'aktuell' ist, wie ich es nur machen konnte. Dann wird es interessant sein zu sehen, wie lange all das, worüber ich schreibe, relevant bleibt.

"Nach so vielen Jahren am selben Projekt – ist es überhaupt noch schwer, ohne das Spiel zu wissen, wer man ist?"

Interessanterweise fühlt es sich eher so an, als wäre diese Welt einfach eine natürliche Weiterentwicklung von allem, was ich erschaffen habe, seit ich alt genug war, um mir Dinge im Kopf auszudenken. Und vor allem, weil alles im Spiel so sehr mit all meinen D&D-Abenteuern verbunden und beeinflusst ist, fühlt es sich mehr so an, als würde ich einfach eine wirklich große, digitale Kampagne spielen, an der jeder teilnehmen kann, statt nur meine üblichen Spieler/Freunde. Aber es ist wirklich schön, nach so einer intensiven Sitzung eine Pause zu machen, haha!

Dies stammt aus der Rezension von Esoteric Ebb.

"Haben sich die Spieler in deinen früheren Kampagnen in Charakteren oder Situationen wiedererkannt? Und gibt es eine Quest oder einen Charakter im Spiel, der buchstäblich um einen Tisch mit Würfeln und Snacks herum erfunden wurde?"

Keine Quests sind direkt mit den Kampagnen verknüpft; Es sind hauptsächlich nur Charaktere und Anspielungen, die in dieser Hinsicht relevant sind. Aber ich habe darauf geachtet, die Dialoge zu Ôst, Kraaid, The Duck und Razz an meine Spieler zu schicken, damit sie die Stimmen und den Ton noch einmal überprüfen können. Ihr geheimer Bosskampf war sehr beliebt, das kann ich dir sagen. Außerdem sind die Jungs absolut begeistert, dass die Leute ihren brillanten Slogdog-Witz mochten.

"Du hast schon erwähnt, dass die Arbeit an Esoteric Ebb begann, bevor Disco Elysium veröffentlicht wurde. Fühlt es sich befreiend oder frustrierend an, dass so viele Leute das Spiel immer noch mit diesem speziellen Vergleich beschreiben?"

Dieser spezielle Vergleich ist definitiv beabsichtigt! Es war von Anfang an meine Strategie, ein Spiel zu schaffen, das mit DE verglichen werden sollte, sich aber in Ton und Inhalt unterscheidet. Ich wusste, dass es ausreichen würde, wenn ich das Chimes-System zusammen mit diesem vertikalen Dialogformat benutze und derselben nichtlinearen Designphilosophie folge, damit die Leute sie nebeneinander halten. Gleichzeitig wusste ich auch, dass ich nie das gleiche Maß an literarischer Tiefe und osteuropäischer Weisheit erreichen würde. Also habe ich es gar nicht versucht. Ebb ist für mich eine spaßige D&D-Session und sonst nichts. Ich mache das so klar wie möglich von Anfang an – was meiner Meinung nach bedeutet, dass der Vergleich mit DE am Ende etwas Positives ist. Und ich sehe es als großes Kompliment, dass manche Leute das Schreiben überhaupt vergleichen! Obwohl mein Stil viel einfacher ist, wurde ich wahrscheinlich während der Produktion immer besser im Prosa. Es gibt einige Momente gegen Ende des Spiels, auf die ich wirklich stolz bin!

"Glaubst du, die Leute unterschätzen manchmal, wie schwierig es tatsächlich ist, so ein Spiel zu schreiben?"

Viele unterschätzen, wie schwierig es generell ist, Spiele zu machen, und interaktives Schreiben ist sicherlich Teil dieses Phänomens. Aber als jemand, der gerne Zahlen in meinen Argumenten verwendet, verweise ich meist auf Steams eigene Statistiken: Die beiden Genres auf der Plattform, die sich im Durchschnitt am besten verkaufen, sind – wenn ich nicht völlig falsch liege – Rollenspiele und Strategiespiele. Warum? Meine Theorie ist, dass es einfach daran liegt, dass sie im Durchschnitt die schwierigsten Spiele zu produzieren sind. Und RPGs mit interaktiven Erzählungen sind in gewisser Weise eine Nische innerhalb dieser Nische.

Ich denke auch, das Problem ist, dass das Know-how einfach nicht vorhanden ist. Die Leute vergleichen 'Spielerzählungen' zwischen The Last of Us und Disco Elysium, als ob sie in derselben praktischen Kunstform existieren, und das glaube ich einfach nicht. Beide sind wunderbar. Aber ich würde niemals annehmen, dass die Person, die das Skript für das eine geschrieben hat, die Fähigkeiten hat, das Skript für das andere zu erstellen. Und in der durchschnittlichen Diskussion über Spiele (sowohl unter Spielern als auch bei Entwicklern) scheint die Unterscheidung im Wortschatz einfach nicht zu existieren. Das ist jedenfalls meine Ansicht.

Eine Sache, die ich mit dem Wenigen, das ich während Ebbs Entwicklung gelernt habe, versuche, ist, dieses Wissen zu verbreiten. Wenn es so etwas überhaupt gibt. Einfach, weil ich gerne mehr Spiele sehen würde, die interaktives Schreiben nutzen. "Interaktives Schreiben" ist übrigens ein Begriff, den ich mir genau aus diesem Grund ausdenken musste. Es gibt ansonsten keinen wirklichen Begriff, der die praktische Arbeit beschreibt, bei der Schreiben und Design zusammenkommen. Soweit ich weiß, jedenfalls.

"Sonst wäre es nicht cool gewesen, die Vorderseite des Vinyls zu zeigen?"

"Und persönlich sehe ich lieber dumm aus."

"Heutzutage versuchen viele Indie-Spiele, in ihren Dialogen eigenwillig oder clever zu sein. Was denkst du, unterscheidet gut geschriebene Spieldialoge von Text, der einfach nur clever klingen will?"

Vieles hängt vom Geschmack ab, der schwer zu definieren ist. Viele Leute halten meinen Stil auch für 'millennial-eigenwillig' – besonders bei Comedy, die so unglaublich subjektiv ist, dass man sie kaum analysieren kann. Aber generell versuche ich, Charaktere zu erschaffen, die tatsächlich existieren könnten. Das ist sozusagen mein grundlegendes Ziel – dass der Dialog aus logischen Charaktereigenschaften hervorgehen sollte und dass diese Menschen im echten Leben hätten existieren können.

Und persönlich klinge ich lieber dumm. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, in der ich klug klingen wollte. Aber je mehr ich über alles lerne, desto zufriedener bin ich damit, zu akzeptieren, dass ich noch viel zu lernen habe.

"Das ist tatsächlich eines der vielen Dinge, die ich während meiner Zeit an der Universität recherchiert habe! Ich bin sehr intelligent."

"Ist das der Grund, warum so viel Dialog in Spielen so wirkt, als würden die Charaktere versuchen, einen Streit zu gewinnen, anstatt wie echte Menschen zu reden?"

Teilweise. Das ist auch der Grund, warum wir so viele Menschen in so vielen Spielen erschießen. Konflikt macht Spaß! Aber ich würde auch sagen, dass besonders die Spieldialoge mit Subtilität zu kämpfen haben. Ein gutes Filmdrehbuch sollte wahrscheinlich viel sogenannter Subtext enthalten, bei dem man zwischen den Zeilen lesen muss, um den Punkt zu verstehen. Es wäre seltsam, wenn jeder einfach genau sagen würde, was er denkt und fühlt. Aber wenn der Spieler einen der Charaktere steuert, muss der Spieleautor sicherstellen, dass der Spieler diesen Subtext versteht! Und es ist unglaublich schwierig, den Spieler dazu zu bringen, mitzuhalten und informierte Entscheidungen zu treffen. Deshalb macht es Sinn (und ich mache das auch ständig), im Schreiben viel klarer zu sein und speziell dem Spieler zu erlauben, Charaktere zu kontrollieren, die zu klar sprechen und denken.

Hier ist ein weiterer Grund, warum das Fertigkeitensystem von Disco so brillant ist. Durch innere Monologe ist es viel einfacher, dem Spieler den Punkt zu zeigen, ohne dass es zu steif wirkt. Das ist tatsächlich eines von vielen Dingen, die ich während meiner Zeit an der Universität recherchiert habe! Ich bin sehr intelligent.

"Und dann gibt es noch eine Variation des Norvik-Images."

"Das Spiel findet eine sehr natürliche Balance zwischen Humor und eher dunklen, existenziellen Themen. Hast du eine persönliche Grenze, wann ein Witz zu weit geht oder eine Szene zu schwer wird?"

Ich glaube wirklich, dass man über alles scherzen kann. Es ist nur eine Frage von wann und wie. Das sind zwei verdammt wichtige Punkte. In Ebb habe ich versucht, genau den gleichen Ton beizubehalten wie bei D&D – das heißt, Dunkelheit existiert und die Welt ist realistisch. Ich habe keinerlei Interesse daran, bestimmte Themen zu erforschen, und jegliches Interesse daran, andere zu erforschen. Ich war definitiv nervös, als ich mich für bestimmte dunklere Themen im Spiel entschieden habe, aber ich sehe es so: Wenn es beängstigend ist, darüber zu schreiben, dann lohnt es sich wahrscheinlich, es zu erforschen. Es ist nur eine Frage, es so zu schreiben, dass es gut recherchiert, tief ausgearbeitet und authentisch ist. Klingt einfach, oder?

"Was war der schwierigste Teil am Schreiben Esoteric Ebb ? Nicht der technisch anspruchsvollste Aspekt – aber rein auf emotionaler Ebene."

Die internen politischen Debatten. Ich habe sie bis zum Ende aufgehoben – drei Monate bevor das Spiel veröffentlicht wurde. Denn ich wusste, dass ein großer Teil der politischen Entwicklung des Protagonisten genau darauf basieren würde, und ich wusste auch, dass sie durch mein eigenes politisches und philosophisches Wissen stark eingeschränkt sein würden. Aber ich trank Unmengen Tee und setzte mich Anfang Dezember 2025 hin und schrieb sie alle nacheinander auf. Und genau hier musste ich genau untersuchen, was meine eigenen voreingenommenen Gedanken, grundlegenden ideologischen Säulen und Gefühle zu Themen wie Demokratie, Männern und Frauen, Migration und Einsamkeit waren.

Dann hatte ich eigentlich keine Zeit, alles durchzugehen, also musste ich es einfach rauslegen und sehen, was die Leute davon halten. Es war beängstigend. Ich hatte keine Ahnung, ob das, was ich geschrieben hatte, kohärent, gut geschrieben oder gesellschaftlich akzeptabel war. Es ist aber sehr interessant zu lesen, was Leute online darüber schreiben.

"Du hast eine riesige Menge an Dialogen für das Spiel geschrieben. Gab es irgendeine Figur, Quest oder Szene, die dich fast in den Wahnsinn getrieben hätte, als du versucht hast, es zu beenden?"

All die verdammten Begegnungen. Das war der einzige Teil des Spiels, in dem ich tatsächlich die Hilfe meines Redakteurs Phil Jamesson in Anspruch genommen habe, der Entwürfe für vier der späteren Schlachten nach meinem Entwurf schreiben musste. Es gibt einfach so viele einzigartige Inhalte, die dafür geschrieben werden müssen – stell dir vor, sie können in so vielen verschiedenen Reihenfolgen gespielt werden. Es gibt so viele verschiedene Entscheidungen – jede Runde muss einzigartige Angriffe und Aktionen haben. Und jede folgende Runde wird (und oft ganz basierend auf) der zuvor getroffenen Entscheidung beeinflusst. Und damit es Taktik, Strategie und HANDLUNGSFÄHIGKEIT in diesen Spielen gibt, muss alles auch richtig gestaltet sein. Ich bin aber sehr stolz auf den Endbosskampf. Das ist wirklich cool.

"Gibt es irgendeinen Aspekt von Esoteric Ebb, auf den du besonders stolz bist, den die Spieler aber vielleicht noch nicht bemerkt haben?"

Es gibt einige mechanische Eigenheiten im Design, die die Spieler glauben lassen, sie würden besser abschneiden, als sie tatsächlich sind. Das führt zu mehr spannenden Clutch-Momenten, darauf bin ich sehr stolz, besonders da buchstäblich keine Spieler das bemerkt haben.

Der Trollkampf war dramatisch. Dieses Bild stammt ebenfalls aus der Rezension.

"Wie viel von der Welt, den Charakteren oder der Atmosphäre des Spiels stammt aus deinen eigenen Erfahrungen, schwedischen Schauplätzen oder Menschen, die du im Laufe deines Lebens getroffen hast?"

So ziemlich alles. Es macht Spaß zu sehen, wie Menschen auf der ganzen Welt Norvik mit ihren eigenen Erfahrungen vergleichen, aber im Kern ist es eine sehr schwedische Geschichte. Was das genau bedeutet, ist offen für Interpretationen – wie bei allen anderen Allegorien, mit denen ich spiele, lasse ich den Spieler gerne selbst entscheiden.

"Du scheinst sehr an Politik, Philosophie und sozialen Strukturen interessiert zu sein. Glauben Sie, dass das Gaming-Medium in den letzten zehn Jahren besser oder schlechter darin geworden ist, über solche Themen zu schreiben?"

Ich würde sagen, dass sich das Gaming-Medium in den letzten zehn Jahren kaum entwickelt hat. Die Branche hat sich stark verändert, aber die Kunst selbst (und wie Indie-Schöpfer bauen) fühlt sich genauso an wie damals, als ich 2015 mit dem Prozess begonnen habe. Im Vergleich zu 1995 bis 2005 und 2005 bis 2015 ist es wie Tag und Nacht. Deshalb interessiere ich mich heute vor allem dafür, interaktives Schreiben als Format zu entwickeln, um, wie du sagst, Politik, Philosophie und soziale Strukturen zu erforschen. Spiele sind meiner Meinung nach das schwierigste Medium, um Erzählungen zu erzeugen. Deshalb wurde es historisch gesehen auch als ein Medium mit schlechterem Erzählen angesehen. Es ist verdammt schwer, gute Erzählungen in Spielen zu erschaffen! Und wenn wir Erfolg haben? Dann geschieht es meist durch lineares Erzählen. Meistens durch eine Filmemulation. Und es ist absolut nichts falsch daran, Film zu emulieren. Film ist brillant. Aber ich will keine Filme machen. Ich möchte keine linearen Geschichten schreiben. Ich möchte Spiele machen.

"Du sagst, dass sich das Gaming-Medium in den letzten zehn Jahren kaum weiterentwickelt hat – aber gibt es ein modernes Spiel, das dir wirklich das Gefühl gegeben hat, dass 'okay, hier passiert etwas Neues'?"

Oh ja, jede Menge! Die meisten davon sind Spiele, die noch nicht veröffentlicht wurden, aber hoffentlich in ein paar Jahren erscheinen. Manchmal bekomme ich ein paar private Vorschauen, was Spaß macht. Aber von Spielen, die es gibt, die wirklich mit interaktivem Schreiben erfolgreich sind...

Pentiment war ein sofortiger Klassiker. Unglaublich gut gestaltet. Roadwarden hatte eine wirklich interessante Struktur und eine coole Welt. Citizen Sleeper schaffte es, extrem cooles, systematische Erzählweise mit interaktivem Schreiben zu verbinden.

Und dann schaffte es Baldur's Gate III, eine Erzählung mit interaktivem Schreiben zusammenzuhalten, obwohl der Spielercharakter völlig dynamisch ist. Das klingt vielleicht nicht nach einer großen Herausforderung, aber ich verspreche dir – es gibt einen Grund, warum all die großartigen Beispiele interaktiven Schreibens in der Geschichte (von Planescape: Torment bis Mass Effect ) immer einen sehr restriktiven Protagonisten haben.

"Ich hatte einfach keine Zeit, für jeden einzelnen Charakter im Spiel einzigartige Gedankenblasen zu schreiben. Weil es über sechzig Charaktere gibt. Es ist verrückt."

"Und natürlich DAS FAHRRAD-KUNSTWERK."

"Gab es Ideen oder Systeme, die du geliebt hast, aber letztlich streichen musst?"

Teleportation und Gedankenlesen! Zwei Zauber, Nebelschritt und Gedanken entdecken, die beide technisch im Spiel implementiert sind. Aber beide sind unbrauchbar. Misty Step war einfach zu knifflig umzusetzen – ich hatte nicht genug Bereiche, in denen es interessant gewesen wäre, zu teleportieren, und wenn ich dem Spieler erlaubt hätte, irgendwo auf der Karte zu teleportieren, wäre er stecken geblieben. Und du kannst dich durch Detect Thoughts schummeln, wenn du möchtest – aber wenn du versuchst, die Gedanken von jemandem zu lesen, ist der Dialog einfach leer. Ich hatte einfach keine Zeit, für jeden einzelnen Charakter im Spiel einzigartige Gedankendialoge zu schreiben. Weil es über sechzig Charaktere gibt. Verrückt.

"Gib mir 500 Millionen Dollar und zehn Jahre, und ich kann es für dich regeln! Danke!"

"Wenn du ein unbegrenztes Budget und ein größeres Team bekommst – was wäre das Erste, was du in Esoteric Ebb ausbauen möchtest?"

Um ehrlich zu sein, hätte ich nichts Großes gemacht. Vielleicht könntest du noch ein paar weitere visuelle Elemente hinzufügen, die Sprachausgabe ordnen und es noch etwas polieren – aber ich bin zufrieden mit Ebb.

Aber wenn du mir endlose Mittel gibst, um ein weiteres Spiel zu machen, würde ich definitiv mit der Produktion einer First-Person-Open-World-Immersive Simulation beginnen, die in Norvik spielt. Stellen Sie sich Ebbs Zeichenstil vor, aber in der Ego-Perspektive und mit allen 5e-Mechaniken, die für ein Spiel angepasst wurden, das sowohl D&D emuliert als auch als Elder Scrolls-Killer fungiert. Gib mir 500 Millionen Dollar und zehn Jahre, dann kann ich das für dich regeln! Danke!

"Wie viel davon sagst du ironisch – und wie viel meinst du eigentlich?"

Ich mache nie Witze. Aber sagen wir es mal so: Ich pitche es offen, einfach weil es wahrscheinlich nie passieren wird. Aber wenn Ebb fünfzehn Millionen Exemplare verkauft hätte, hätte ich dieses Projekt sofort begonnen. Daran besteht kein Zweifel. Dann möchte ich natürlich weiter an 'kleineren' Spielen wie Ebb arbeiten, wo ich alleine sitzen und alles schreiben und programmieren kann. Aber es wäre auch Spaß gewesen, ein größeres Projekt zu starten, bei dem ich viel weniger Kontrolle habe. Und hier in Skövde bringt die Universität jedes Jahr ein paar hundert talentierte Spieleentwickler hervor – Leute, von denen ich weiß, dass sie gerne an so einem Spiel gearbeitet hätten.

Aber leider ist die finanzielle Lage derzeit, wie sie ist. Die meisten Spielefirmen haben Glück, wenn sie eine halbe bis eine Million Dollar an Finanzierung bekommen. Sagen wir einfach, es ist ein Witz. Vorerst.

"... Ich hoffe nur, dass das Vermächtnis von Disco Elysium zu mehr solchen Spielen führt – Spiele, die ich mag."

Mehr Merchandise ist unterwegs – aber diese Würfel sind zu cool, um sie nicht zu bestellen. Findest du nicht auch?

"Wie siehst du die Zukunft dieser Art von narrativem Rollenspiel? Besteht die Gefahr, dass das Genre zu sehr von einem einzigen Spiel und seinem Erbe definiert wird?"

Ich denke, das Hauptrisiko ist, dass das Genre Entwickler anlockt, die glauben, ein ähnliches Spiel zu produzieren, ohne sich auf interaktives Schreiben zu konzentrieren. Disco Elysium war eine magische Weiterentwicklung von Planescape: Torment – und Esoteric Ebb ist vielleicht eine Mischung aus beidem. Ich bin natürlich sehr voreingenommen, aber ich denke, diese drei erreichen ein Maß an interaktivem Schreiben, das ich bevorzuge. Es fallen mir noch ein paar andere Spiele ein, wie Troika's Arcanum und Bloodlines. Deus Ex auch. New Vegas? Aber ehrlich gesagt ist das so selten, dass ich einfach hoffe, dass das Vermächtnis von Disco Elysium zu mehr solchen Spielen führt – Spiele, die ich mag.

"Worin glauben Sie, sind schwedische Spieleentwickler im Allgemeinen besser als der Rest der Welt?"

Soweit ich das sehe, geht es hauptsächlich darum, verrückte Dinge auszuprobieren. Besonders hier in Skövde haben wir ein unglaublich gutes Umfeld, in dem Entwickler Unternehmen aufbauen, Unterstützung bekommen und wirklich coole Spiele erschaffen können. Spiele, die – weil wir die Möglichkeit haben, solche Risiken einzugehen – etwas verrückt sein können. Ich meine, Ebb könnte im Nachhinein wie eine ziemlich solide Idee erscheinen. Aber als Soloentwickler zu versuchen, eine Fortsetzung von DISCO zu machen? Das ist einfach nur Wahnsinn, um es klar zu sagen.

"Und schließlich – was hast du jetzt vor? Hast du schon angefangen, auf dein nächstes Projekt zu schauen, oder bist du immer noch ganz auf Esoteric Ebb fokussiert?"

Ein bisschen Übersetzung. Ein bisschen Portierung. Und dann jede Menge Vorbereitung für das nächste Spiel! Wir haben auch angefangen, Merch zu verkaufen, und davon wird es wahrscheinlich später noch mehr geben. Mehr kann ich im Moment nicht sagen, aber ich kann garantieren, dass ich auf jeden Fall eine richtig gute Zeit haben werde.

Aktualisierung:

Esoteric Ebb wurde Anfang März für den PC veröffentlicht – und auf eine Frage, ob das Spiel auf weiteren Plattformen erscheinen wird (die nach Abschluss des Interviews hinzugefügt wurde), antwortete Chris wie folgt:

"Ich möchte Ebb auf jeder möglichen Plattform freilassen, aber es ist noch nichts entschieden. Also werden wir sehen, ob es zuerst eine bestimmte Plattform ist und später mehr, oder ob alles auf einmal ist, wie 2027/2028!"