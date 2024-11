HQ

Chelsea ist einer der angesehensten Klubs der Welt, ein Verein, der zweimal die Champions League gewonnen hat, das letzte Mal im Jahr 2021, und sechs Premier Leagues sowie zwei Europa Leagues. Was macht also eine Mannschaft wie diese in der Conference League, der dritten Liga der europäischen Fußballwettbewerbe?

Das ist eine Frage, die sich viele Menschen, auch die Fans, nach dem 8:0-Sieg gegen Noah (Vierter in der armenischen Liga) stellen an der Stamford Bridge. Es ist der höchste Sieg in der Kurzgeschichte der Conference League (die 2021 ins Leben gerufen wurde) und bringt Chelsea mit doppelt so vielen Toren wie die zweite, Legia de Varsovia, in die Ligaphase.

Die Freude über den Sieg und das Fest der Tore wurde irgendwie durch die Vorstellung verwässert, dass Chelsea in diesem Wettbewerb nicht dabei sein sollte. Mit dem sechsten Platz in der Premier League erhielten sie jedoch ein Ticket für die Play-offs der Conference League.

Der ehemalige Barça-Spieler Marc Guiu, das Eigengewächs Tyrique George und der umstrittene Joao Félix trafen. Das Spiel stand bereits in der ersten Halbzeit 6:0, es hätte also noch schlimmer kommen können für Noah.

Wie die BBC berichtet, liegt Noah auf Platz 311 der UEFA-Klub-Rangliste, mit einem Kader, der laut Transfermarket auf 6,5 Millionen Pfund geschätzt wird. Chelsea liegt in der UEFA-Umfrage auf dem achten Platz, und sein Kader ist 800 Millionen Pfund wert.