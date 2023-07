Nach 200 Stunden glaubt jemand, den Fertigkeitsbaum von Starfield herausgefunden zu haben

HQ

Die Veröffentlichung von Starfield ist nur noch etwas mehr als einen Monat entfernt, und während wir die Tage zählen, hat ein unglaublich fleißiger Fan Hunderte von Stunden damit verbracht, herauszufinden, welche Fähigkeiten das Spiel wahrscheinlich haben wird.

Der Benutzer asd8dhd war großzügig genug, seine Bemühungen mit dem Internet im Allgemeinen zu teilen und die angeblichen Fähigkeiten und das, was sie jeweils tun, in einem 44-seitigen Dokument zusammenzufassen. Es wird angenommen, dass die Fertigkeiten in fünf Kategorien unterteilt sein werden (Physisch, Sozial, Kampf, Wissenschaft, Technik), die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Spielstile ermöglichen.

Hoffentlich werden wir bald eine offizielle Bestätigung sehen, wie unsere Fertigkeitsbäume aussehen werden, aber ein Lob an asd8dhd für das Sammeln all dieser Informationen.