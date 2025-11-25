Nach 15 Jahren kehrt gla1ve vom kompetitiven Counter-Strike zurück

HQ

Einer der erfahrensten und ausgezeichnetsten Counter-Strike Spieler aller Zeiten hat beschlossen, aufzuhören und sich vom kompetitiven Spiel zurückzuziehen. Nach seinem Debüt in der Szene im Jahr 2010, als Counter-Strike: Source noch der bevorzugte Titel war, ist Lukas "gla1ve" Rossander zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit ist, das aktive Spiel zu beenden, und hat beschlossen, neue Möglichkeiten zu erkunden.

Mit unzähligen Trophäen und Turniersiegen sowie fast 2 Millionen Dollar Preisgeld hat gla1ve in einem Beitrag auf X erklärt, dass er stattdessen die Welt des Cheftrainers im Esport erkunden möchte, was bedeutet, dass er zwar nicht an Matches teilnehmen wird, aber stark in der Szene engagiert sein wird.

"Ich glaube wirklich, dass ich in dieser Rolle etwas Außergewöhnliches zu bieten habe. Mein tiefes Verständnis des Spiels, meine jüngste Erfahrung als IGL in CS2 und ein tiefes und aktuelles Verständnis der Meta verschaffen mir einen einzigartigen Vorteil. Ich weiß genau, wie man mit dem Druck auf den größten Bühnen umgeht, und mein ganzheitlicher Ansatz – jeden Spieler als Individuum zu sehen, anstatt alle in dieselbe Box zu zwängen – ist etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es für viele talentierte Spieler die nächste Stufe öffnen wird."

Es gibt keine Aussage, wo gla1ve seine Trainerkarriere beginnen wird, aber er fügt hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, was als Nächstes kommt, wenn du an meiner Seite bist."

Während seiner gesamten Spielerkarriere spielte gla1ve für verschiedene Organisationen, mit seinen besten Ergebnissen bei Astralis, als das Team das dominierendste im Esport der Welt war. Ansonsten diente er bei Heroic und ENCE, als bedeutende Organisationen.