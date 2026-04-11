Nach 15 Jahren in Hollywood findet Joel Kinnaman sein Schwedisch etwas eingerostet

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ausländische Schauspieler amerikanische Rollen in Hollywood-Filmen spielen. Meistens sind es britische Schauspieler, die ihren britischen Akzent anpassen müssen, um amerikanischer zu klingen, aber es gibt auch viele Schauspieler aus anderen Ländern, darunter den schwedischen Star Joel Kinnaman, bekannt für seine Rollen in The Killing, Robocop und The Suicide Squad, unter anderen.

Bevor seine Hollywood-Karriere durchstartete, trat er in mehreren schwedischen Produktionen auf, was jedoch heute selten vorkommt, da seine besser bezahlte internationale Karriere so gut läuft. Letztes Jahr kehrte er jedoch zu seinen Wurzeln zurück, als er die norwegische Fernsehserie Jo Nesbøs Detektivloch drehte. Aber offenbar war es nicht ganz einfach, denn Kinnaman sagt in einem Screenrant-Interview, dass er nach so langer Zeit bis zu einem gewissen Grad seine schwedischen Sprachfähigkeiten verloren hat:

"Ja, für mich war es... weißt du, ich bin vor etwa 15 Jahren in die USA gekommen, ungefähr 2010. Ich habe hier angefangen zu arbeiten und seitdem nichts mehr zu Hause gemacht. Also ja, es war psychedelisch, und zur Hälfte war ich ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Als ich in die USA gezogen bin – mein Vater ist Amerikaner – war Englisch für mich immer eine emotionale Sprache. Manchmal, wenn man eine zweite Sprache lernt, ist es schwer, in dieser Sprache emotional zu sein, aber dieses Problem hatte ich nicht. Trotzdem, der Dialekt... es ging darum, amerikanisch zu klingen.

Wenn ich einen Text auf Schwedisch sah, sah ich automatisch drei oder vier Arten, ihn auszudrücken, wie man die Sprache rhythmisiert. Ich war auf Schwedisch viel kreativer, wenn ich einen Text sah. Aber auf Englisch ging es mehr darum, es richtig zu machen und es amerikanisch klingen zu lassen. Im Laufe der Jahre habe ich jedoch festgestellt, dass ich diese Fähigkeit auch im Englischen erworben habe – dass ich das gleiche Maß an Kreativität finden konnte."

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Während er amerikanisches Englisch auf diese organische Weise meisterte, litt seine Muttersprache etwas zurück. Kinnaman erklärt:

"Und als ich zurückging und das auf Schwedisch drehte, fiel mir auf, dass ich ein anderes Gear auf Schwedisch habe, das ich seit 15 Jahren nicht mehr benutze. Deshalb war es für mich ein bisschen ein Aha-Moment – ich muss regelmäßig Sachen auf Schwedisch machen, in Schweden."

Jo Nesbøs Detective Hole feierte vor zwei Wochen auf Netflix Premiere und hat laut Rotten Tomatoes durchweg hohe Einschaltquoten erhalten, mit 94 % von Filmkritikern und 74 % vom Publikum. Es lohnt sich, es anzuschauen, wenn man Lust auf ein hartgekochtes Polizeidrama hat – und um zu sehen, wie der schwedische Schauspieler Joel Kinnaman mit der schwedischen Sprache kämpft.