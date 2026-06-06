N++ kehrt als neuer Plattformer namens N Plus Infinity Times Two zurück

Wenn du Mitte der 2010er Jahre viele Indie-Spiele gespielt hast, bist du wahrscheinlich sehr vertraut mit N++, dem stickman-Plattformer von Metanet Software, das bei den Fans ein großer Erfolg wurde.

Wir erwähnen das, weil der Entwickler während der Day of the Devs-Präsentation auftauchte, um einen Blick auf sein nächstes Projekt zu zeigen, ein Spiel namens N Plus Infinity Times Two, das als "remixed" Variante der Formel gilt, das es nun als "ultimative virtuelle Couch-Party" neu interpretiert hat.

Es soll fünf Spielmöglichkeiten bieten, das größere Spiel zu spielen, von denen einige als "immergrün" beschrieben und andere als "neu für die Serie" sind; dieses Spiel basiert auf einer maßgeschneiderten C++-Engine und soll irgendwann 2027 auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheinen.

Unten können Sie einige Bilder des Indie-Projekts sehen.