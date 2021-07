Mythos-Erweiterung entfesselt Greifen, Hydra und Cerberus in Total War Saga: Troy

Sega und Creative Assembly haben uns gestern eine neue Erweiterung für Total War Saga: Troy vorgestellt. Das DLC "Mythos" fügt dem Titel drei neue Expeditionen hinzu, bei denen sich die Spieler legendären Bestien stellen können. Wer es nach fünfteiliger Quest-Kette mit der Greifen-Patriarchin, der Hydra von Lerna oder dem gefährlichen Cerberus aufnimmt, kann diese Monster anschließend zähmen und sie auf seine Feinde hetzen. Diese Kreaturen sind eigene Agenten, die euch mit individuellen Truppen und Fähigkeiten unterstützen. Eure Gegner können diese gefährlichen Monster ebenfalls anheuern, wenn ihr sie lasst.

Darüber hinaus werden bestehende Helden, die bereits von sich aus an das mythologische Thema anschließen, mit dem DLC optisch überarbeitet. Entsprechende Einheiten, wie die Harpyien, der Minotaurus und der Zyklop, sehen in Zukunft also ein bisschen fetziger aus und sie sollen wohl auch ein paar neue Tricks im Ärmel haben. Creative Assembly wird gleichzeitig das System des Göttlichen Willens überarbeiten, um die Rache der Götter intensiver in Total War Saga: Troy einzubringen.

Während dieses DLC kostenpflichtig ist (Preis: 25 Euro), plant Creative Assembly einen historischen Modus als kostenloses Update. Dieser soll es den Strategen ermöglichen, die Schlacht am Ägäischen Meer aus einer realistischeren, geschichtsorientierteren Perspektive zu erleben. Generäle werden in dieser Spielvariante also deutlich abgeschwächt, sodass sie keine allmächtigen Ein-Mann-Armeen mehr sind. Zudem werden die Versorgungskosten, sprich der Unterhalt eurer Armee, überarbeitet.

Beide Inhalte werden am 2. September im Epic Games Store und auf Steam veröffentlicht. Steam-Spieler erhalten Total War Saga: Troy an diesem Datum erstmals und werden aus diesem Grund verschiedene Verkaufseditionen im Shop von Valve vorfinden.

