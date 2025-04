Mythic Quest nach vier Staffeln auf Apple TV+ abgesetzt, wird nächste Woche eine spezielle letzte Folge veröffentlicht

HQ

Mythic Quest, die Comedy-Serie, die sich um ein chaotisches Videospielentwicklungsstudio dreht, wurde nach der jüngsten vierten Staffel auf Apple TV+ abgesetzt. Die vierte Staffel endete am 26. März, und es hat sich herausgestellt, dass es die letzte ist. Nächste Woche wird jedoch eine Sonderfolge veröffentlicht, um der Show ein Ende zu setzen, einer der ersten Originalproduktionen von Apple TV, die bereits im Februar 2020 startete.

"Da Enden schwer sind, haben wir mit Apples Segen ein letztes Update zu unserer letzten Episode vorgenommen – damit wir uns verabschieden konnten, anstatt nur das Spiel zu beenden", sagten die Produzenten Megan Ganz, David Hornsby und Rob McElhenney bei Variety.

Es wurde kein Grund für die Absage genannt, und in der von den Produzenten veröffentlichten Erklärung bedankt sich die Fans, die Besetzung und die Crew sowie auch Apple einfach "dafür, dass sie von Anfang an an die Vision geglaubt haben". Die Serie hatte kürzlich eine Spin-off-Serie, Side Quest, aber keine der beiden wird auf dem Streamer fortgesetzt. Glücklicherweise hat Apple trotz der Streichung einer ihrer wegweisenden Serien eine spezielle, letzte Episode ermöglicht, die hoffentlich den Handlungssträngen ein Ende setzen und der Serie einen zufriedenstellenden Abschluss bringen wird. Es wird nächste Woche veröffentlicht.