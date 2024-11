Mythic Quest kehrt im Januar auf Apple TV+ zurück

Apple legt weiterhin großen Wert auf seine Serie über einen fiktiven Videospielentwickler, da demnächst die vierte Staffel Premiere feiern wird. Die von Rob McElhenney geführte Mythic Quest kehrt im Januar zurück und es scheint, dass dies nicht das Ende der Serie sein wird, da sie von ihrem ersten Spin-off begleitet wird, einer Anthologie-Serie namens Side Quest.

Gemäß der Rückkehr von Mythic Quest wissen wir bisher nur, dass die Show am 29. Januar wieder stattfinden wird. Uns wurde lediglich gesagt, dass es eine "neue Staffel, dieselben Pannen" sein wird, und wir haben noch keinen Trailer für die neuen Episoden erhalten.

In Bezug auf Side Quest ist alles, was Apple darüber hinzufügt, was diese Serie sein wird: "Erweiterungspakete sind gerade real geworden. Wir stellen die brandneue Anthologie-Serie Side Quest von Mythic Quest vor." Die Serie wird am 26. März auf dem Streamer debütieren, wahrscheinlich kurz nach dem Abschluss von Mythic Quest: Season 4.

Werden Sie im neuen Jahr Mythic Quest oder Side Quest auschecken?