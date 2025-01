Mythic Quest enthüllt den Trailer zu Staffel 4 vor der Veröffentlichung am 29. Januar

Oh, Apple TV+, wie süß du bist. Es sieht so aus, als ob man jede Show am Laufen halten wird, egal wie viele Zuschauer es sind, nur um ihrer selbst willen. Trotz einer ersten Staffel, die nicht viel für die Leute gebracht hat, zugegebenermaßen gefolgt von besseren Läufen, läuft Mythic Quest immer noch, und die vierte Staffel sieht genauso lustig aus wie zuvor.

Die Show, die von Rob McElhenney geleitet wird, folgt den Späßen eines Videospielstudios, und obwohl sich TV-Produzenten oft nicht mit den aktuellen Gaming-Trends in Verbindung gebracht fühlen, schafft es Mythic Quest, ziemlich informiert zu bleiben.

Es hat sich mit Themen wie NFTs, Alt-Right-Bewegungen und mehr befasst, und in dieser Saison wird es einen Blick auf von Spielern erstellte Inhalte werfen, wie man sie in Roblox sehen würde, sowie auf das gefürchtete Modewort KI.

Schaut euch den Trailer unten an und haltet die Augen offen für Mythic Quest Staffel 4 am 29. Januar.