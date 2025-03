Mythic Quest (Apple TV+) Vollständiger Rückblick auf Staffel 4

HQ

Während ich in der Rezension der Spin-off-Anthologie Side Quest über die Erwartungen gesprochen habe, wissen die meisten von euch bereits, was sie erwartet, wenn es um Mythic Quest geht. Ja, es ist manchmal mutig und enthält in der Regel eine einmalige Episode, um das Tempo jeder Staffel zu unterbrechen, aber darüber hinaus sind Sie hierher gekommen, um die üblichen Zutaten zu erhalten: Komödie mit den vielfältigen Charakteren, die Sie kennen und lieben (die die Showrunner in den letzten beiden Staffeln mit gemischten Ergebnissen versucht haben, weiterzuentwickeln), ein wenig Work-Life-Drama darunter, Und natürlich drehten sich die Spielereien und Parodie/Satire um ein fiktives Spielestudio, die Branche und die Geek-Kultur als Ganzes.

Allerdings muss ich die Erwartungen erwähnen, denn - wie bei Staffel 3 und sogar Staffel 2 davor - hatte ich immer das Gefühl, dass die Serie irgendwann die Luft ablassen könnte. Ironischerweise hat mir Mythic Quest: Season 4 sogar noch mehr Spaß gemacht als MQS03.

Das Staffelfinale unter der Regie von Ashly Burch, Episode 10: Himmel und Hölle, wurde erst heute auf Apple TV+ als ehrlich überzeugender Abschluss veröffentlicht, den ich hier nicht spoilern werde. In den Episoden, die zu diesem Ende führen, bekommst du alle oben genannten Zutaten, und zum größten Teil sind sie ziemlich lustig und gut ausbalanciert. Hervorzuheben sind Episode 4: Das Fest des Bösewichts und Episode 6: Der Fisch und der Wal, die beweisen, dass Mythic Quest in der Regel mit spionageähnlichen Verschwörungen und Verschwörungen glänzt – ersteres wie eine Krimiparty und letzteres wie ein Pokerspiel.

Mythic Quest befasst sich auch mit Trendthemen in der Welt der Spiele und sieht manchmal sogar eine baldige dystopische Zukunft voraus. Ich schätze diesen "seltsam prophetischen" Aspekt der Serie, wie Burch selbst es in unserem Gamereactor-Interview ausdrückt, den man zuvor bei Dingen wie gehackten NPCs, NFTs, Monetarisierung, Streamern oder verschiedenen Kämpfen sowohl für Entwickler als auch für Publisher gesehen hat. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich Staffel 4 mit dem Buzzword aller Buzzwords: KI. Aber obwohl es das Thema auf unterhaltsame Weise angeht, bleibt es ziemlich oberflächlich; Ich wartete immer auf einen tieferen Tauchgang, der nie kam. In einem anderen Handlungsbogen geht es auch um Verleugnung, nutzergenerierte Inhalte und sogar Kinderarbeit im Zusammenhang mit UGC, aber auch hier geht es nicht viel über oberflächliche Ironie hinaus.

Einen seltsamen Umweg macht es auch in Episode 8: Rebrand, einer parallelen Geschichte, die dem inzwischen erwachsenen Streamer und Ians vernachlässigtem Sohn Pootie Shoe gewidmet ist. Während die Episode für sich alleine funktioniert und sehr aktuelle Themen wie die Streaming-Blase, das Schicksal von Streamern, die jung angefangen haben, oder die Box-/Kampf-Showdowns zwischen ihnen, die in verschiedenen Ländern so viral wurden, anspricht, ruiniert sie das Tempo, anstatt es als Verschnaufpause zu unterbrechen, und ich habe mich gefragt, ob dieses Update über den Charakter entweder mit dem Finale oder der Nebenquest in Verbindung stehen sollte. Das tut es nicht.

Das heißt, es ist gut. Manchmal sehr gut. Es war die perfekte Ergänzung zwischen, sagen wir, zwei sehr ernsten, sehr langsamen, sehr nachdenklichen Severance-Episoden auf derselben Plattform. Es zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht, manchmal sogar ein paar große Lacher. Ich würde sagen, David Hornsbys David Brittlesbee ist diesmal der herausragende Charakter, da seine Rolle durch das Drehbuch noch weiter aufgewertet wird. Die Beziehungen zwischen Ian und Poppy sowie Rachel und Dana machen endlich einige Schritte nach vorne, während der zuvor immer klügere Brad eine interessante Dichotomie erlebt. Abgesehen davon erkundet Pop in der zweiten Hälfte der Staffel überzeugend ihre Arbeitssucht und ihre Mutterschaftsverwirrung.

Also, ein wirklich anständiges Ergebnis, und ich bin immer noch froh, dass es diese Serie überhaupt gibt und weiterhin gibt. Hut ab vor Apple, Ubisoft und allen, die es möglich machen, denn im Jahr 2025 braucht eine Branche, die größer ist als Filme und Musik, mehr Takes in verschiedenen Genres und Formaten. Nun, das Ende lässt die Dinge offen für eine noch zu bestätigende Staffel 5, und wenn es passiert... Ich verspreche, dieses Mal nicht überrascht zu sein.

