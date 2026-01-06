Mysteriöser Spieler verdiente 436.000 Dollar, indem er auf Maduros Verhaftung wettete, bevor es bekannt gegeben wurde

HQ

Ein anonymer Krypto-Spieler kassierte mehr als 436.000 Dollar, indem er auf die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wettete und die Wette kurz vor der öffentlichen Bestätigung der Operation von US-Präsident Donald Trump platzierte. Der perfekt getimte Handel schürt nun den Verdacht, dass jemand von Vorwissen über die äußerst sensible US-Militäraktion profitiert haben könnte.

Die Wette wurde auf Polymarket (über BBC) abgeschlossen, einer blockchain-basierten Vorhersageplattform, auf der Nutzer auf politische und globale Ereignisse wetten. Ein neu erstelltes Konto riskierte etwa 32.500 Dollar darauf, dass Maduro bis Ende Januar nicht mehr an der Macht war. Stunden später verkündete Trump, dass Maduro sich in US-Gewahrsam befand, was das Risikorisiko in einen riesigen Lohn verwandelte.

Polymarket // Shutterstock

Marktdaten zeigen, dass die Erwartungen an Maduros Entfernung am Freitag extrem niedrig waren, etwa 6 %, bevor sie spät in der Nacht stark anstiegen und kurz vor der Ankündigung wieder anstiegen. Dieser plötzliche Wandel deutet darauf hin, dass Händler ihre Positionen abrupt geändert haben, als wären neue Informationen aufgetaucht.

Finanzaufsichtsbehörden sagen, das Muster sei beunruhigend. "Das hat alle Merkmale eines Handels, der auf Insiderinformationen basiert", sagt Dennis Kelleher von Better Markets (via BBC). Was hältst du von diesen Informationen? Insiderinformationen oder Glückstag? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen.