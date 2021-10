Mysteriöse Videoaufnahmen zu Pokémon-Legenden: Arceus veröffentlicht

HQ

The Pokémon Company ist von der allgemeinen Halloween-Stimmung nicht verschont geblieben, denn diese Woche haben sie ein Video mit unheimlichen Aufnahmen aus der Hisui-Region veröffentlicht, die wir in Pokémon-Legenden: Arceus erkunden werden. Das Material weist viele Störeffekte auf, da es den Eindruck von Amateuraufnahmen erwecken soll, die mit einer schlechten, alten Kamera aufgenommen wurden.

Zu sehen gibt es nicht viel, doch ein Erzähler beschreibt die Begegnung mit einem mysteriösen Pokémon, das einen roten Schwanz, weißes flauschiges Fell am Kopf und runde, gelbe Augen haben soll. Er stellt fest, dass es sich dabei nicht um ein Vulpix oder ein Fukano handle - zwei Pokémon vom Typ Feuer, die einigen Trainern vielleicht in den Sinn kommen, wenn sie diese Beschreibung hören. Habt ihr irgendwelche Vermutungen, was dieses mysteriöse Pokémon sein könnte?