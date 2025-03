Myst Entwickler Cyan Worlds entlässt Mitarbeiter

HQ

Riven und Myst -Entwickler Cyan Worlds haben rund die Hälfte seines Teams entlassen. In einer online veröffentlichten Erklärung bestätigte das Studio, dass es zwar alles in seiner Macht Stehende getan habe, um diese Situation zu verhindern, dies aber vor allem aufgrund der "Branchenbedingungen" nicht möglich sei.

"Die Bedingungen in der Branche haben uns in eine schwierige Lage gebracht, in der wir die zukünftige Gesundheit unseres Studios gegen die monatlichen Realitäten der Spieleentwicklung im Jahr 2025 abwägen müssen", heißt es in der Erklärung. "Im vergangenen Jahr haben wir mit dem gesamten Cyan-Team sehr transparent über die unruhigen Gewässer gesprochen, in denen wir uns befinden, sowie über die Gefahren, die vor uns liegen. Während die Nachricht von der Entlassung für das Team keine Überraschung war, war (und ist) sie für uns alle immer noch zutiefst traurig."

Der Plan von Cyan Worlds für die Zukunft ist es, die Finanzierung für sein nächstes Projekt zu sichern, während es versucht, sich in diesen schwierigen Zeiten wieder zu stabilisieren. Leider ist Cyan Worlds eines von vielen großen und kleinen Studios, die in diesem Jahr Mitarbeiter entlassen mussten. Wir hatten gehofft, dass es im Jahr 2025 besser werden würde, aber wir berichten immer noch regelmäßig über Menschen, die ihren Job verlieren.