MySims erscheint endlich schon nächste Woche für PlayStation und Xbox

Als EA und Maxis im Jahr 2007 MySims auf den Markt brachten, begann eine Reise, auf der das Spiel und sein Nachfolger MySims Kingdom schließlich auf fast jede Plattform unter der Sonne kamen. Es debütierte auf Nintendo Wii, DS und Switch, den mobilen Plattformen von Android, iOS und sogar Blackberry, PC wie erwartet und sogar Mac und Apple tvOS auch. Trotz dieser umfangreichen Berichterstattung wurde das Spiel noch nie auf einer Xbox oder PlayStation veröffentlicht, aber das wird sich bald ändern.

EA hat bekannt gegeben, dass MySims: Cozy Bundle bereits am 18. November für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Für diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen: Es handelt sich um ein Bundle, das MySims und MySims Kingdom sammelt, die Anfang des Jahres auf dem PC veröffentlicht wurden, Switch und Apple Arcade, und wie die Beschreibung erklärt:

"Nutze deine Fantasie, um eine Stadt in MySims wieder aufzubauen und hilf einem niedlichen magischen Land, in MySims Kingdom zu einem noch besseren Ort zu werden. Es gibt Geschichten aufzudecken, Orte zu erkunden und viele Charaktere mit großen Persönlichkeiten zu treffen. Entdecke den Charme zweier klassischer MySims-Spiele neu."

Beginnst du nächste Woche ein charmantes Life-Sim-Abenteuer auf PlayStation oder Xbox?