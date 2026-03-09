Myrkur Games über den Einsatz von KI in der Spielentwicklung: "Man muss zuhören, was die Spieler zu sagen haben"

HQ

KI ist das aktuelle Schlagwort in der Videospielwelt, da die Technologie weiterhin an Bedeutung in der Branche festhält und einen Einfluss hat. KI wird schon lange im Gaming eingesetzt, aber die jüngsten Entwicklungen in der Technologie haben dazu geführt, dass sie eine größere Rolle bei der Spieleproduktion übernimmt, was Fans oft stört, besonders wenn generative KI eingesetzt wird.

Zu diesem Zweck haben wir im Rahmen unseres jüngsten Gesprächs mit Myrkur Games' CEO Halldor Snaer über Echoes of the End, in dem wir darüber gesprochen haben, wie das Studio das Spiel vom Abgrund zurückgebracht hat und auch darüber , was als Nächstes für die Serie ansteht, nach ihrer Haltung zur KI als Ganzes gefragt.

"Es gibt verschiedene Stufen, wie KI eingesetzt werden kann. Aber ich denke, am Ende machst du das Spiel für die Gamer", begann Snaer. "Du musst zuhören, was sie zu sagen haben, denn sie sind diejenigen, die dein Spiel kaufen und spielen werden."

Anschließend sprach Snaer weiter ausführlicher über KI: "Also denke ich, wenn es einen großen Druck darauf gibt, das nicht zu nutzen, würden wir nicht vorhaben, KI-Modelle zu machen, keine 3D-KI-Modelle zu machen oder so etwas. Ich habe das Gefühl, das ist auch einfach... Spiele sind so, es gibt auch ein so handgefertigtes Erlebnis. Es ist so, als ob selbst in einem Film, wenn eine Zeile leicht falsch ist oder ein Gesichtsausdruck leicht falsch ist, sofort das den ganzen Film verderben kann. In einem Spiel ist es sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, wenn etwas leicht holprig oder seltsam ist, auch nur ein kleines bisschen, kann das das Erlebnis für dich verderben.

"Deshalb denke ich, dass sie zwangsläufig für Gamer entwickelt werden, damit sie Spaß haben, und deshalb ist der Anwendungsfall von KI in Spielen sehr isoliert vom Rest der Welt, der sie voll und ganz annimmt, weil es ein Unterhaltungsprodukt ist. Das gesagt, habe ich das Gefühl, dass wir viele Projekte in der Branche sehen werden, die immer mehr KI an Bord bringen. Aber rein KI während Spiele oder eine sehr, sehr hohe KI-Nutzung in Spielen, ich glaube nicht, dass das von den Spielern gut wahrgenommen wird."

Das vollständige und lokal untertitelte Interview können Sie unten ansehen.