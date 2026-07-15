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Myanmar, früher bekannt als Burma, ist eine Nation, in der viele Geister seiner Vergangenheit noch immer den Alltag verfolgen. Jahrzehntelang von einem autoritären Regime isoliert, schien es vor einem Jahrzehnt, als würde das Land beginnen, Schritte zur Öffnung für Tourismus und Außendiplomatie zu unternehmen, bis ein neuer Militärputsch diese Pläne zunichtemachte. Seit 2021 befindet sich diese Militärputschregierung in einem Bürgerkrieg mit Rebellengruppen. Ein Krieg, der aus Weltsicht zum Schweigen gebracht wurde, aber in fünf Jahren mehr als 100.000 Leben gefordert hat.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) entsandte Thailands Außenminister Sihasak Phuangketkeow als Verhandlungsführer, um sich separat mit Gesandten der Regierung und der Rebellengruppen zu treffen, und die Aussichten sind gut, zumindest einen Waffenstillstand zu erreichen, während die Gespräche über offizielle Kanäle fortgesetzt werden; laut Reuters-Quellen sieht jedoch keine Seite ein Ende des militärischen Konflikts.

Die Zustimmung der ASEAN für eine Vereinbarung zwischen den verschiedenen verfeindeten Fraktionen zu sichern, wäre ein bedeutender diplomatischer und versöhnlicher Schritt für das südostasiatische Land. Zu den ersten Schritten zur Wiederherstellung der Beziehungen gehört die Organisation eines Treffens und die anschließende Freilassung von Myanmars ehemaliger Staatsrätin Aung San Suu Kyi, die seit dem Militärputsch festgehalten wird.